Российские фешен-компании снизили активность на рынке стрит-ретейла

В этом году на торговых улицах Москвы откроют на 46% меньше фешен-магазинов, чем годом ранее. На рынке стрит-ретейла в столице начнут работу 30 новых торговых точек, в прошлом году было открыто 44. Об этом пишет «Коммерсантъ».

К концу года доля свободных площадей на ключевых торговых улицах Москвы сократится на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 6,5%.

Снижение активности брендов на рынке стрит-ретейла связано с небольшим объемом свободных площадей на центральных торговых улицах Москвы из-за высокого спроса на такие локации. Молодые фешен-компании не хотят рисковать финансами при открытии отдельно стоящего магазина и предпочитают размещаться в торговых центрах.

В числе других причин — растущие издержки из-за высоких ставок аренды, логистики, ремонта и эксплуатации, снижение маржинальности офлайн-проектов, замедление выхода на рынок новых брендов. Так, в первом квартале этого года на российском рынке появились девять новых марок, годом ранее показатель был в два раза больше.

Кроме того, на размещение в помещениях стрит-ретейла делали ставку иностранные фешен-компании. Сейчас их доля в общем объеме арендаторов торговой недвижимости в столице не превышает 9%.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян покупают одежду, обувь и аксессуары только онлайн.