Российские банки установят терминалы для карт «Мир» за границей

Два крупных российских банка установят в «дружественных» странах свои POS-терминалы, рассчитанные только для приёма карт «Мир». Название банков не раскрываются. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из банков намерен начать начать установку POS-терминалов с Турции, другой — с Турции и ОАЭ. Представитель одной из кредитных организаций заявил, что в первую очередь платежные терминалы будут ставить в отелях и крупных магазинах. В организациях связывают установку с растущим спросом в странах, куда сохранился и вырос поток туристов из России.



Собеседник издания также рассказал, что банки уже сейчас могут тестировать проведение таких транзакций. По его словам, прием карт в POS-терминалах российских банков возможен по двум схемам привлечения посредников:

Банк-эквайер заключает договор с платежным провайдером, а тот — с магазином или отелем, где установят POS-терминал банка. При совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, он конвертирует рубли в валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца.

Магазин или отель оформляет доверенность на посредника, тот обращается в российский банк-эквайер, открывает там рублевый счет для ТСП и подписывает с банком договор эквайринга.

По мнению эксперта, драйверами развития POS-терминальной сети российских банков могут стать возможность дополнительного заработка, а также решение политических задач.

Напомним, весной из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Таким образом, держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность расплачиваться ими за рубежом. UnionPay и «Мир» за границей работают ограниченно.



