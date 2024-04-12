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12.04.2024 в 07:20

Российская ракета доставила на орбиту оборудование для рекламы

Это прототип рекламного спутника с системой лазерного проецирования

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Разгонный блок «Орион» «Ангары» успешно доставил на орбиту малый спутник типа Cubsat 3U «Гагаринец» частной компании Avant Space (AS), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Группа спутников будет перемещаться на орбите на высоте 500−600 км. Она сформирует в небе светящиеся логотипы и тексты. «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер пятна покрытия будет примерно как три полные Луны, или 1,5 углового градуса», — пояснял ранее технический директор AS Александр Малинин.

Рекламная проекция будет включаться во время прохождения спутников над городами на 3−5 мину. Рекламу с таких спутников смогут увидеть жители 18 крупнейших городов мира с совокупным населением более 355 млн человек.

Размещение логотипа на спутнике обойдется бренду в $1 млн при заключении контракта до конца 2024 года. По оценкам Avant Space, объем рынка космической рекламы к 2027 году достигнет $1 трлн.

В конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет государственной корпорации «Роскосмос» размещать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры. Он наделяет корпорацию правом продвижения и проведения рекламных кампаний.

Космос
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