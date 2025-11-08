Российская «Алиса в Стране чудес» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Алиса в Стране чудес», вышедший в прокат 23 октября, собрал более 1 млрд руб., сообщает ЕАИС Фонда кино. Картина стала 39-й российской лентой, достигшей этой отметки, и вошла в число восьми самых кассовых отечественных фильмов 2025 года.

Проект создан при участии компаний «Медиаслово», «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатра Kion. По сюжету московская школьница Алиса после конфликта с одноклассниками и родителями попадает в сюрреалистическую «Страну чудес», где встречает сказочные отражения знакомых людей.

По данным исследовательской группы Wanta Group, картина оказалась успешной среди зрителей 12−17 лет, но показала отрицательный индекс лояльности у аудитории 18−24 года. Для сравнения, другой релиз сезона — «Горыныч» — получил +24 пункта.

По мнению аналитиков, успех фильма во многом связан с удачным релизом на каникулы и праздничные выходные. Несмотря на миллиардные сборы, «Алису» называют нишевым подростковым фэнтези, а не массовым семейным проектом.

Эксперты ожидают, что итоговые сборы картины могут достичь 1,4−1,5 млрд рублей. Успех проекта подтверждает: российский кинорынок способен на высокие результаты даже без участия западных мейджоров — при точной работе с аудиторией и сильной визуальной концепции.