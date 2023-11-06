В России могут разрешить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продажу алкоголя в duty free для внутренних рейсов, пишет РБК со ссылкой на базу законопроектов нижней палаты парламента. Меру предлагается ввести до 30 июня 2026 года.

Иностранную алкогольную продукцию в таких магазинах будут помечать специальными федеральными марками, которые подтверждают легальность их оборота в стране.

Данная мера вводится, чтобы аэропорты и магазины duty free могли восстановить свои доходы после того, как понесли серьезные убытки в пандемию коронавируса, а позже из-за геополитической обстановки.

По прогнозам за счёт продажи алкоголя на внутренних рейсах дополнительная выручка может составить в размере почти 9 млрд руб. из расчета пассажиропотока уровеня 2022 года — 77,7 млн человек.