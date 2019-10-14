Роспотребнадзор считает необходимостью обязательную маркировку БАДов

Роспотребнадзор обратился в Минпромторг с предложением сделать обязательной электронно-цифровую маркировку БАДов, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы ведомства Анны Поповой.

По ее словам, специалисты часто находят на полках БАДы, которые показывают плохие результаты во время лабораторных исследований. Многие из них даже не имеют правильно оформленных документов.

Анна Попова: Для того, чтобы навести порядок на рынке… я считаю, должна быть электронно-цифровая маркировка для БАДов. Мы смотрим на опыт лекарств, он сегодня хорош. Я считаю, что и БАДы, и ряд продуктов питания нужно маркировать. Это позволит видеть все, что есть сегодня легального на рынке.

Попова также заявила, что люди уже не могут обходиться без биологически активных добавок, и в каждом регионе страны они должны быть разными. «Если где-то много солнца, то там, наверное, рыбий жир не есть абсолютная необходимость, если где-то его полгода нет, то там он или витамин D в любой форме — крайняя необходимость и для детей и для взрослых», — приводит издание слова Поповой.

Ранее стало известно, что на фоне снижения реальных доходов граждане всё чаще начали отдавать предпочтение биологически активным добавкам, отказываясь от настоящих лекарств из-за более высоких цен на них. В августе россияне приобрели 26,6 млн упаковок БАД на 5,1 млрд рублей. В сравнении с восьмым месяцем прошлого года продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 25% в денежном.