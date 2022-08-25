Роспотребнадзор потребовал заблокировать раздел Wildberries с БАДами

Московское управление Роспотребнадзора подало административный иск в Останкинский районный суд, в котором потребовало заблокировать весь раздел с биологически активными добавками (БАДами) на Wildberries. Первым на это обратил Telegram-канал Mash. Информацию подтвердили Sostav в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что на маркетплейсе продаются БАДы без свидетельств о государственной регистрации. Регулятор запросил у Wildberries документы и пояснения, однако компания предоставила только документ о добровольной сертификации от продавцов, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

По данным Mash, основная претензия состоит в реализации D3-содержащих препаратов. Витамин опасен для организма в неконтролируемых количествах, а без соответствующей сертификации невозможно контролировать количество потенциально опасных веществ и дозировки.

БАДы остались в свободной продаже на площадке, хотя продавцов предупредили о том, что на такие товары нужны специальные документы. В связи с нарушениями регулятор требует заблокировать страницы с такой продукцией.