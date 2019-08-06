Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.08.2019 в 14:15

Роспатент выдал Минсельхозу права на товарный знак органической продукции

Этот знак будет свидетельствовать об отсутствии агрохимикатов при производстве

Минсельхоз получил исключительные права на товарный знак органической продукции. Этот знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице. Соответствующее свидетельство было выдано Роспатентом, сообщает пресс-служба ведомства.

Наличие этого знака на товаре будет свидетельствовать, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия. Это в свою очередь будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны.

Напомним, с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон «Об органической продукции». Право на термин «органический» будут иметь только производители, которые не используют пестициды и антибиотики, пищевые добавки, усилители вкуса и т. п. Планируется создание единого реестра производителей органической продукции.

Роспатент Минсельхоз
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.