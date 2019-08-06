Роспатент выдал Минсельхозу права на товарный знак органической продукции

Минсельхоз получил исключительные права на товарный знак органической продукции. Этот знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице. Соответствующее свидетельство было выдано Роспатентом, сообщает пресс-служба ведомства.

Наличие этого знака на товаре будет свидетельствовать, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия. Это в свою очередь будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны.