Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с информацией об обходе блокировок

Роскомнадзор получил право включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов, следует из постановления кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 декабря.

Постановлением вводится еще одно основание для включения интернет-ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. Теперь регулятор сможет блокировать сайты, на которых содержится информация о том, как попасть на запрещенные в России платформы.

Напомним, Минцифры подготовило проект постановления, в котором содержится предложение о запрете сайтов с информацией о способах обхода блокировок, в сентябре текущего года. До этого комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, по которым сайты или домены с информацией о способах обхода блокировок будут вноситься в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

При этом число заблокированных сайтов в России выросло за год на 85%. В первом полугодии по требованию Роскомнадзора заблокировали или удалили более 885 тысяч сайтов с запрещенной информацией.