За полгода «Яндекс» удалил из поиска 190 тысяч ссылок на запрещенный контент

В первом полугодии 2023 года «Яндекс» удалил по требованию Роскомнадзора из поисковой выдачи 190 525 ссылок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании. Для сравнения, во второй половине 2022 года было удалено 149 364 ссылок на запрещенный контент.

В числе удаленных по требованию регулятора 305 ссылок на запрещенную музыку, 129 «турбостраниц», 76 ссылок на диск с запрещенным контентом, а также 331 неклассифицированная ссылка, то есть копии страниц, изображения, контент в «Яндекс.Картах». Ссылки удаляются автоматически после включения в реестр запрещенных сайтов.

Кроме того, за первое полугодие «Яндекс» получил 32 664 запроса на раскрытие данных о пользователях. Это на 8466 больше, чем с июня по декабрь 2022 года. При этом в отчете не указаны «сведения о предоставлении информации правоохранительным органам».

Ранее мы писали, что «Яндекс» получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию и уже отчитался о завершении «некоторых ключевых этапов подготовки к сделке».