Роскомнадзор запустил систему, которая мониторит поисковики и VPN-сервисы

Роскомнадзор запустил систему, главной задачей которой стал мониторинг поисковиков, прокси- и VPN-сервисов, помогающих обходить блокировки в России, пишет ТАСС. Процедуры закупки прошли в апреле 2019 года, ведомство подписало договор с Федеральным испытательным центром «Информатика и управление» РАН.

Максимальная цена контракта составляла 25 млн рублей, затем она снизилась до 19,92 млн рублей. Известно, что эта система не предназначена для блокировки ресурсов.

Пресс-служба Роскомнадзора: 24 декабря 2019 года был подписан акт приема-передачи. В настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации. Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года.

Ранее стало известно, что подчиняющийся Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупил у федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT) и возможности их блокировки.