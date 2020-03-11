Роскомнадзор ищет пути для блокировки TOR и интернета вещей

Подчиняющийся Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупил у федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT) и возможности их блокировки. Как пишет «Коммерсант», информация о закупке появилась еще 3 марта.

Закупка проводится у единственного заказчика, сумма контракта составила 9,2 млн рублей, а срок исполнения — до 30 июня 2020 года. Исследовательскому центру предстоит описать принципы работы mesh-сетей (технология использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году), устройство IoT и принцип работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения, в частности Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON.

Также авторы должны будут описать методы блокировки доступа к сервисам, которые пользуются подобными технологиями.

Артем Козлюк, руководитель организации «Роскомсвобода»: Роскомнадзору поставлена задача ограничивать доступ к запрещенным ресурсам и идентифицировать пользователей, в том числе в даркнете. Поэтому его подведомственная организация решила изучить возможность создания аппаратного оборудования для вмешательства в децентрализованные сети.

Ранее швейцарский почтовый сервис Protonmail обратился к Роспотребнадзору с просьбой снять блокировку. С почтовых ящиков этого сервиса приходили сообщения о минировании различных объектов на территории России.