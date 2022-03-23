Против журналиста Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по закону о фейках

Против журналиста Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 9 марта Невзоров разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) и 19 марта на Youtube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет», — сказано в сообщении СК.

Сейчас Невзоров разыскивается для проведения следственных и процессуальных действий, отметили в ведомстве.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России.

За распространение ложной информации россиянам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. Если распространение подобных материалов ведётся с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Позже Госдума приняла поправки к закону о фейках, которые расширяют его действие. Закон предполагает ответственность за распространение заведомо ложной информации о любых госорганах, которые действуют за границей: Росгвардия, МЧС, СК, прокуратура и другие.