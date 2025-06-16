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16.06.2025 в 06:50

Роскомнадзор снова отказался разблокировать Instagram*

Ранее пользователи стали сообщать о доступности приложения

Роскомнадзор не подтвердил возможность снятия ограничений с Instagram (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возобновлении работы этой социальной сети, а также видеохостинга YouTube на территории России. У некоторых пользователей сайты начал открываться без VPN.

«Оснований для снятия ограничений нет», — рассказали в ведомстве.

Instagram принадлежит корпорации Meta Platforms Inc., деятельность которой в России с марта 2022 года признана экстремистской и запрещена. Работа YouTube замедляется в России.

Ранее сообщалось, что в прошлом году YouTube оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений у блогеров в деньгах, или 27,6 млрд руб. Вторую позицию заняла Instagram.

Instagram Роскомнадзор
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