Роскомнадзор потребовал удалить нацистские стикеры в Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить два запрещенных набора стикеров, содержащих нацистскую символику. В случае, если мессенджер откажется, ему грозит штраф до 4 млн руб., сообщает ТАСС.

Причиной стало решение суда, которое вступило в законную силу и было подтверждено ведомством. Так, 12 марта Зуевский районный суд Кировской области запретил несколько наборов стикеров в Telegram. Прокурор района подал заявление, указав на материалы с запрещенной символикой и атрибутикой.

«На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Антон Немкин предупредил, что за распространение экстремистских материалов, включая стикеры в Telegram, россиянам грозит штраф. Он выразил надежду, что мессенджер сам удалит проблемные стикеры.

Напомним, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил администрации мессенджера Telegram разработать механизм жалоб на противоправный контент в стикерах и эмодзи. Подобные меры могли бы помочь оперативно удалять экстремистские и незаконные материалы, не доводя ситуацию до судебных разбирательств.