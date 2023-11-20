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20.11.2023 в 08:00

Роскомнадзор начнёт блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду

Ранее к ответственности привлекались только легальные видеосервисы

Роскомнадзор (РКН) начнёт блокировать пиратские ресурсы за ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте. Новый механизм комбинирует информацию из двух реестров и позволит блокировать пиратские сайты за наличие таких материалов, пишут «Ведомости».

РКН, «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели разработали механизм блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с ЛГБТ-пропагандой. Он комбинирует информацию из двух реестров — Единого реестра запрещенных материалов и реестра МКС, в который легальные видеосервисы помещают ссылки на пиратский контент.

Правообладатели будут выгружать из антипиратского реестра ссылки на пиратские копии видеоконтента, которые подпадают под требования закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. РКН проанализирует их и, в случае выявления противоправного контента, внесет в Единый реестр запрещенных материалов и ограничит к ним доступ.

Пока к ответственности за наличие контента с ЛГБТ-пропагандой РКН привлекал только легальные видеосервисы. На пиратов требования не распространяются. Однако уже несколько месяцев «Ассоциация интернет-видео» готовит законопроект, который распространит нормы регулирования аудиовизуальных сервисов на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские.

Роскомнадзор ЛГБТ-пропаганда
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