Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных за 11 месяцев 2024 года

За 11 месяцев этого года Роскомнадзор (РНК) зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих свыше 680 млн записей. Ведомство обсуждает с профильными министерствами, нужно ли вводить в России отраслевые стандарты обработки персональных данных и проводить ревизии правовых основ для их сбора. Об этом шла речь на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщает пресс-служба РНК.

В ведомстве рассказали, что недавно 278 абонентов имели больше 1 тыс. сим-карт каждый. На них в общей сложности было зарегистрировано свыше 1 млн номеров. С 1 января 2025 года россиянам разрешат оформлять не больше 20 симок, иностранцам — не больше 10. Перестанут работать сим-карты, по которым у операторов связи нет данных об абонентах.

В Mediascope на заседании рассказали об итогах мониторинга интернет-среды. Больше всего времени пользователи проводят в соцсетях и блогах (доля времени составляет 21%), на видеоресурсах (19%) и в мессенджерах (18%). Например, подростки проводят в соцсетях в среднем почти четыре часа в день, в то время как люди 35−44 лет тратят на социальные медиа ежедневно около двух часов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет отслеживать пользователей, обходящих блокировки. Операторов обяжут предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.