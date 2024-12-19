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18+
19.12.2024 в 16:10

Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных за 11 месяцев 2024 года

Сейчас ведомство обсуждает необходимость вводить отраслевые стандарты обработки персональных данных

За 11 месяцев этого года Роскомнадзор (РНК) зафиксировал 127 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих свыше 680 млн записей. Ведомство обсуждает с профильными министерствами, нужно ли вводить в России отраслевые стандарты обработки персональных данных и проводить ревизии правовых основ для их сбора. Об этом шла речь на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, сообщает пресс-служба РНК.

В ведомстве рассказали, что недавно 278 абонентов имели больше 1 тыс. сим-карт каждый. На них в общей сложности было зарегистрировано свыше 1 млн номеров. С 1 января 2025 года россиянам разрешат оформлять не больше 20 симок, иностранцам — не больше 10. Перестанут работать сим-карты, по которым у операторов связи нет данных об абонентах.

В Mediascope на заседании рассказали об итогах мониторинга интернет-среды. Больше всего времени пользователи проводят в соцсетях и блогах (доля времени составляет 21%), на видеоресурсах (19%) и в мессенджерах (18%). Например, подростки проводят в соцсетях в среднем почти четыре часа в день, в то время как люди 35−44 лет тратят на социальные медиа ежедневно около двух часов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет отслеживать пользователей, обходящих блокировки. Операторов обяжут предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

Роскомнадзор базы данных
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