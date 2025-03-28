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28.03.2025 в 13:45

Контроль за блогерами и борьба с «зеркалами» сайтов: Роскомнадзор получил больше полномочий

Ведомству расширили число реестров, за которые он будет отвечать

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Роскомнадзор получил новые функции в рамках контроля за интернет-пространством. Согласно постановлению правительства, опубликованному на портале правовых актов, служба будет вести учет нарушителей прав субъектов персональных данных, мониторить новостные сайты, маркетплейсы, площадки с платным контентом. Кроме того, регулятор займется учетом страниц в соцсетях с аудиторией от 10 тыс. подписчиков. На документ обратили внимание «Ведомости».

Постановление правительства также наделяет Роскомнадзор правом признавать ресурс «копией заблокированного сайта» в связи с нарушением авторских прав, но только на основании решения Мосгорсуда.

Расширенные полномочия Роскомнадзора стали логичным продолжением закона, вступившего в силу в ноябре 2024 года. Согласно документу, блогеры с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны регистрировать свои каналы в специальном реестре, указав личные данные, включая номер телефона и email. Новые правила коснулись пользователей Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзена», Twitch, Discord и Yappy.

Форма для регистрации доступна на портале «Госуслуги». С января 2025 года незарегистрированным каналам нельзя публиковать рекламу и собирать донаты.

С 1 мая 2025 года деятельность блогеров будет закреплена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Роскомнадзор реестр реестр запрещённых сайтов реестр блогеров реестр маркетплейсов
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