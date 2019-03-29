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29.03.2019 в 14:10

Роскачество ужесточило ГОСТ для детского питания

Cмеси должны быть по составу приближены к грудному молоку

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Depositphotos

Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к составу и качеству сухих молочных смесей для детского питания. Нововведения коснутся как отечественных, так и импортных продуктов, которых сегодня на отечественном рынке более 80%, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Елену Саратцеву.

Новый свод правил Роскачества устанавливает повышенные и более детальные требования к продукции для того, чтобы смеси по составу были приближены к грудному молоку. В частности, ограничена массовая доля золы и объем полинасыщенных жирных кислот, установлена массовая доля влаги. Увеличены требования и к активной кислотности смеси.

Также документ включает и способы контроля нормативов — аналогичные старому стандарту лабораторные испытания, в ходе которых можно использовать строго определенные химические компоненты и необходимую посуду. По словам Саратцевой, важно легализовать принципы контроля, которых до сих пор на рынке не было.

Уточняется, что новые стандарты были подготовлены после проведённого исследования, которое показало, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта.

«Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми», — указала Елена Саратцева.

По словам представителя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, отечественный рынок сухих молочных смесей оценивается в 23 млрд рублей, или 40 тыс. т. Более 80% сухих молочных смесей для детей — импортного производства. Эксперт уверен, что качество российских смесей обусловлено недостатком хорошего отечественного сырья, необходимого для производства детского питания, сильной консолидацией рынка и другими проблемами.

Детское питание ГОСТ Роскачество
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