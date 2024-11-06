Роскачество предупредило о манипуляциях продавцов в интернете

В Роскачестве рассказали о манипуляциях со стороны продавцов в интернете в периоды распродаж. В частности, они могут создавать искусственный дефицит, рекламировать продукт при помощи знаменитостей и устраивать различные акции. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что продавцы постоянно ищут новые способы привлечения внимания покупателей, поэтому используют различные манипулятивные механики, которые тщательно продуманы и протестированы на потребителях.

Например, они создают предложение с ограниченным сроком действия, используя таймеры обратного отсчета, чтобы создать впечатление, что предложение действует только в течение ограниченного времени. Это вызывает у покупателей страх упустить возможность приобрести товар по выгодной цене и мотивирует их к покупке, отметили в Роскачестве.

Также там рассказали о принципе социального доказательства. Так, продавцы прикрепляют к карточке товара многочисленные положительные отзывы других клиентов, чтобы убедить потенциальных покупателей в качестве и надежности своих товаров.

В распродажи покупателям также могут предоставлять подарки за покупку или скидки на следующую при условии, что клиент приобретает товары на определенную сумму. Кроме того, предлагаются комплекты товаров по сниженным ценам, например, два по цене одного, а также лимитированные предложения.

Еще одним способом манипуляции является акция «Приведи друга», которая предполагает, что участники рекомендуют продукт знакомым и друзьям и получают за это дополнительное вознаграждение, например, баллы на бонусный счет.

Ранее сообщалось, что 65% россиян не готовятся заранее ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и «Чёрной пятнице». 23% опрошенных составляют список нужных товаров, 14% выделяют на покупки определённый бюджет.