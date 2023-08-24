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24.08.2023 в 05:40

«Росинтер» переименует кофейни Costa Coffee в Lalibela Coffee

Холдинг запланировал ребрендинг

«Росинтер Ресторантс», развивавший по франшизе в РФ один из брендов Coca-Cola — Costa Coffee, может переименовать свои заведения в Lalibela Coffee. Дело в том, что после ухода Coca-Cola из России ресторанный холдинг выбрал российского производителя кофе «Лалибела кофе» в качестве поставщика для своих заведений, сообщает «Коммерсант».

Под названием Lalibela Coffee работает давний партнер «Росинтера» — местный производитель кофе, поставляющий эксклюзивные бленды в кофейни и рестораны холдинга, а также в другие сети, в том числе и федеральным ритейлерам.

Теперь «Росинтер» готовится к ребрендингу, подробности которого пока не раскрывает. Эти планы изданию подтвердил гендиректор и совладелец «Лалибела кофе» Дмитрий Гущин.

Напомним, Coca-Cola купила бренд крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc за $ 5,1 млрд в 2018 году. Coca-Cola получила около 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В России сеть кофеен с одноименным названием работала с 2008 года под управлением «Росинтер» по договору франчайзинга. После ухода, Coca-Cola с российского рынка в 2022 году «Росинтер» переименовал свои кофейни в Coffee.

Costa Coffee Lalibela Coffee
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