DDC.Group разработало дизайн упаковки для линейки молочных продуктов «Роса»

В 70−80-х годах смоленские молочные продукты «Роса» были известны в округе благодаря своему качеству. На производстве использовали только местное сырье, что гарантировало натуральность, свежесть и неповторимый вкус готовой продукции. В 2023 году компания расширила ассортимент, вышла в федеральные сети и обратилась в агентство DDC.Group за масштабным редизайном.

Рынок молочной продукции — высококонкурентный и консервативный. Бренды находятся в постоянном поиске новых решений, которые, с одной стороны, будут выделяться на полке, а с другой — оставаться в рамках категории.

При разработке нового дизайна команда DDC вдохновилась красивым и утренним названием бренда — «Роса». У большинства людей слово «роса» ассоциируется с детством за городом у бабушки: раннее утро, прогулки по сочным лугам, побежав по которым, ощущаешь щекотание мокрой от росы травы. Эти ощущения были переданы в дизайне упаковки — чистом и нежном, с легкими, прозрачными акварельными иллюстрациями.

Рукописный логотип аккуратно вписан среди множества полевых цветов и душистых трав. Нежные рисунки в пастельных тонах создают ощущение натуральности и свежести, которых зачастую так не хватает в городских бетонных джунглях.

Линейка бренда достаточно широкая, и команда DDC разработала удобную навигацию по вкусам, усилив её уникальными букетами полевых цветов соответствующего цвета. Например, на упаковке кефира покупатель увидит клевер, а на классическом молоке — голубые незабудки.

Дмитрий Иванченко, дизайн-директор DDC.Group Молочные продукты, как любые товары ежедневного спроса, рассчитаны на максимально широкую аудиторию, и потому это очень консервативный рынок. Тут важно найти свой уникальный образ и не «выпасть» из категории. С «Росой» нам очень повезло: само имя бренда продиктовало решение. В нем есть все, что покупатель ищет в «молочке» — свежесть, натуральность, чистота.