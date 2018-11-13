«Ромир»: средний чек россиян в октябре вновь уменьшился

Средний чек жителя России за один поход в магазин в октябре 2018 года составил 505 рублей, что меньше на 14 рублей или на 2,7% по сравнению с сентябрем. Такое снижение произошло после роста показателя в сентябре, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

"В разрезе года тренд на снижение величины чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года (год назад он равнялся 532 рублям) средний чек потерял 5,1%", — указано в исследовании. Увеличение показателя в сентябре наблюдалось после пяти месяцев снижения.

Снижение среднего чека наблюдается во всех федеральных округах, кроме Уральского — там он вырос по сравнению с сентябрем на 3,2% (до 489 рублей). В Центральной России чек снизился на 5,1% (до 595 рублей), в Сибири — на 2,8% (до 411 рублей), в Поволжье — на 1,9% (до 422 рублей), в Северо-Западном федеральном округе — на 1,2% (до 574 рублей). В Москве средний чек снизился на 3,5% по сравнению с сентябрем, до 695 рублей (в годовом выражении — на 0,4%), в Санкт-Петербурге — на 3,7%, до 643 рублей (в годовом выражении он сократился на 5,4%).

Если рассматривать динамику среднего чека в различных торговых каналах, то и здесь результаты оказались повсеместно отрицательными. Сильнее всего за месяц величина чека просела в гипермаркетах — на 3,2%. Потери величины чека в супермаркетах составили 2,7%, а в дискаунтерах — 1,8%. В октябре чек не изменился только в магазинах традиционной торговли. В годовом выражении снижение чека более всего затронуло дискаунтеры, где он сократился сразу на 9,8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год потерял 7,5%, в гипермаркетах — 7,4% и в супермаркетах — 5,5%.