«Ромир» анонсировал запуск публикаций о медиапотреблении россиян

Исследовательский холдинг «Ромир» запускает серию еженедельных публикаций, посвященных ТВ-, радио- и интернет-потреблению. В данных будут отображены доли, рейтинги и охваты за указанный период в % с разбивкой на ТОП-каналы, радиостанции и интернет-порталы для разных социальных групп, потребителей услуг и покупателей брендов.

Анализ медиапотребления будет осуществляться с помощью Single Source Panel Romir (SSP). Панель дает возможность анализировать данные по следующим показателям:

Накопленный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)

Среднемесячный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)

Средненедельный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)

Среднедневной охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)

Доля (%) (ТВ, радио, Интернет)

Среднесуточные минутные усредненные рейтинги (ТВ, радио)

Накопленное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)

Среднемесячное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)

Средненедельное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)

Среднедневное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)

На мобильных устройствах участников специальное ПО фиксирует их взаимодействие с медиаканалами с помощью технологии ACR (Automatic content recognition). Программа считает потребление мобильного интернета, факт и длительность использования мобильных приложений. На стационарных компьютерах и ноутбуках панелистов установлен специальный плагин для получения информации об интернет-поведении.

В SSP принимают участие более 4 000 человек — люди в возрасте от 14 лет, проживающие в городах с численностью населения 100 тыс. и более.

Ранее Sostav писал, что «Ромир» вместе с Mediascope, Media Hills и «Агентством 2» поборется за статус единого телеизмерителя.