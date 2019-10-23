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23.10.2019 в 19:00

«Ромир» анонсировал запуск публикаций о медиапотреблении россиян

Данные можно будет анализировать через разные призмы – от покупателей конкретного продукта до электоральных групп

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Depositphotos

Исследовательский холдинг «Ромир» запускает серию еженедельных публикаций, посвященных ТВ-, радио- и интернет-потреблению. В данных будут отображены доли, рейтинги и охваты за указанный период в % с разбивкой на ТОП-каналы, радиостанции и интернет-порталы для разных социальных групп, потребителей услуг и покупателей брендов.

Анализ медиапотребления будет осуществляться с помощью Single Source Panel Romir (SSP). Панель дает возможность анализировать данные по следующим показателям:

  • Накопленный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)
  • Среднемесячный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)
  • Средненедельный охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)
  • Среднедневной охват (%, тыс.) (ТВ, радио, Интернет)
  • Доля (%) (ТВ, радио, Интернет)
  • Среднесуточные минутные усредненные рейтинги (ТВ, радио)
  • Накопленное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)
  • Среднемесячное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)
  • Средненедельное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)
  • Среднедневное время (сек, мин) (ТВ, радио, Интернет)

На мобильных устройствах участников специальное ПО фиксирует их взаимодействие с медиаканалами с помощью технологии ACR (Automatic content recognition). Программа считает потребление мобильного интернета, факт и длительность использования мобильных приложений. На стационарных компьютерах и ноутбуках панелистов установлен специальный плагин для получения информации об интернет-поведении.

В SSP принимают участие более 4 000 человек — люди в возрасте от 14 лет, проживающие в городах с численностью населения 100 тыс. и более.

Ранее Sostav писал, что «Ромир» вместе с Mediascope, Media Hills и «Агентством 2» поборется за статус единого телеизмерителя.

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