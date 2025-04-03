«Родная Речь» соберет лидеров рынка, чтобы обсудить click-out рекламу

Click-out реклама меняет правила игры в мире digital-маркетинга! Крупнейшие маркетплейсы и интернет-магазины расширяют инвентарь, а рекламодатели все активнее инвестируют в этот формат.

Группа компаний «Родная Речь» проведет вебинар «Тренды и вызовы click-out рекламы: взгляд лидеров рынка и рекламодателей», где эксперты Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркета» и «билайна» обсудят актуальные тренды и перспективы. Вебинар состоится 15 апреля в 11:00.

Спикеры расскажут, как click-out реклама помогает решать медийные задачи, привлекать качественный трафик и даже повышать конверсии.

О чем расскажут спикеры вебинара

Екатерина Митькина, заместитель директора по электронной коммерции группы компаний «Родная Речь»:

почему click-out в ретейл-медиа — это стратегический инструмент, который открывает новые горизонты для роста бренда и бизнеса;

принципы работы сlick-out;

медийные возможности площадок;

карта игроков по итогам 2024 года.

Маргарита Сарычева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Ozon:

эволюция click-out форматов на Ozon;

результаты опроса рекламодателей: что они думают о ретейл-медиа;

основные барьеры при размещении рекламы: что является мифом, а что — реальностью;

будущее click-out форматов: чего ждать брендам и рекламодателям?

Анастасия Болдырева, руководитель отдела по работе с агентствами и сервисами Wildberries:

click-out на Wildberries: текущие возможности для внешних клиентов и планы развития;

динамика бюджетов: как меняются инвестиции в формат;

топовые категории: где click-out работает лучше всего;

спецпроекты: нестандартные решения для брендов.

Яна Небыкова, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркет»:

не только click-out: новые рекламные возможности для non-ecom клиентов на примере «Яндекс Маркета»;

эволюция click-out рекламы: от размещения на «Яндекс Маркете» до единого кабинета для всех ecom-сервисов;

развитие аналитики: Sales Lift, Brand Lift и Visit Lift, аналитика продаж и продвинутые метрики для видеоформатов;

полный спектр возможностей: ПВЗ, push-уведомления, pop-up.

Денис Бурцев, руководитель направления медиапланирования «билайн»:

запуск click-out рекламы для билайн: от первых тестов до постоянного размещения;

ключевые задачи и метрики эффективности;

выводы и рекомендации на основе опыта;

планы на 2025 год.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Пресс-служба: [email protected]