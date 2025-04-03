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18+
03.04.2025 в 20:00

«Родная Речь» соберет лидеров рынка, чтобы обсудить click-out рекламу

На вебинаре спикеры обсудят ключевые тренды и перспективы

Реклама
ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:2W5zFHDLBXN

Click-out реклама меняет правила игры в мире digital-маркетинга! Крупнейшие маркетплейсы и интернет-магазины расширяют инвентарь, а рекламодатели все активнее инвестируют в этот формат.

Группа компаний «Родная Речь» проведет вебинар «Тренды и вызовы click-out рекламы: взгляд лидеров рынка и рекламодателей», где эксперты Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркета» и «билайна» обсудят актуальные тренды и перспективы. Вебинар состоится 15 апреля в 11:00.

Спикеры расскажут, как click-out реклама помогает решать медийные задачи, привлекать качественный трафик и даже повышать конверсии.

О чем расскажут спикеры вебинара

Екатерина Митькина, заместитель директора по электронной коммерции группы компаний «Родная Речь»:

  • почему click-out в ретейл-медиа — это стратегический инструмент, который открывает новые горизонты для роста бренда и бизнеса;
  • принципы работы сlick-out;
  • медийные возможности площадок;
  • карта игроков по итогам 2024 года.

Маргарита Сарычева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Ozon:

  • эволюция click-out форматов на Ozon;
  • результаты опроса рекламодателей: что они думают о ретейл-медиа;
  • основные барьеры при размещении рекламы: что является мифом, а что — реальностью;
  • будущее click-out форматов: чего ждать брендам и рекламодателям?

Анастасия Болдырева, руководитель отдела по работе с агентствами и сервисами Wildberries:

  • click-out на Wildberries: текущие возможности для внешних клиентов и планы развития;
  • динамика бюджетов: как меняются инвестиции в формат;
  • топовые категории: где click-out работает лучше всего;
  • спецпроекты: нестандартные решения для брендов.

Яна Небыкова, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркет»:

  • не только click-out: новые рекламные возможности для non-ecom клиентов на примере «Яндекс Маркета»;
  • эволюция click-out рекламы: от размещения на «Яндекс Маркете» до единого кабинета для всех ecom-сервисов;
  • развитие аналитики: Sales Lift, Brand Lift и Visit Lift, аналитика продаж и продвинутые метрики для видеоформатов;
  • полный спектр возможностей: ПВЗ, push-уведомления, pop-up.

Денис Бурцев, руководитель направления медиапланирования «билайн»:

  • запуск click-out рекламы для билайн: от первых тестов до постоянного размещения;
  • ключевые задачи и метрики эффективности;
  • выводы и рекомендации на основе опыта;
  • планы на 2025 год.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Пресс-служба: [email protected]

ГК «Родная речь» click-out реклама
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