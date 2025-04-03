«Родная Речь» соберет лидеров рынка, чтобы обсудить click-out рекламу

Click-out реклама меняет правила игры в мире digital-маркетинга! Крупнейшие маркетплейсы и интернет-магазины расширяют инвентарь, а рекламодатели все активнее инвестируют в этот формат.
Группа компаний «Родная Речь» проведет вебинар «Тренды и вызовы click-out рекламы: взгляд лидеров рынка и рекламодателей», где эксперты Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркета» и «билайна» обсудят актуальные тренды и перспективы. Вебинар состоится 15 апреля в 11:00.
Спикеры расскажут, как click-out реклама помогает решать медийные задачи, привлекать качественный трафик и даже повышать конверсии.
О чем расскажут спикеры вебинара
Екатерина Митькина, заместитель директора по электронной коммерции группы компаний «Родная Речь»:
- почему click-out в ретейл-медиа — это стратегический инструмент, который открывает новые горизонты для роста бренда и бизнеса;
- принципы работы сlick-out;
- медийные возможности площадок;
- карта игроков по итогам 2024 года.
Маргарита Сарычева, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Ozon:
- эволюция click-out форматов на Ozon;
- результаты опроса рекламодателей: что они думают о ретейл-медиа;
- основные барьеры при размещении рекламы: что является мифом, а что — реальностью;
- будущее click-out форматов: чего ждать брендам и рекламодателям?
Анастасия Болдырева, руководитель отдела по работе с агентствами и сервисами Wildberries:
- click-out на Wildberries: текущие возможности для внешних клиентов и планы развития;
- динамика бюджетов: как меняются инвестиции в формат;
- топовые категории: где click-out работает лучше всего;
- спецпроекты: нестандартные решения для брендов.
Яна Небыкова, руководитель партнерского и агентского маркетинга «Яндекс Маркет»:
- не только click-out: новые рекламные возможности для non-ecom клиентов на примере «Яндекс Маркета»;
- эволюция click-out рекламы: от размещения на «Яндекс Маркете» до единого кабинета для всех ecom-сервисов;
- развитие аналитики: Sales Lift, Brand Lift и Visit Lift, аналитика продаж и продвинутые метрики для видеоформатов;
- полный спектр возможностей: ПВЗ, push-уведомления, pop-up.
Денис Бурцев, руководитель направления медиапланирования «билайн»:
- запуск click-out рекламы для билайн: от первых тестов до постоянного размещения;
- ключевые задачи и метрики эффективности;
- выводы и рекомендации на основе опыта;
- планы на 2025 год.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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