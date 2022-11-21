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21.11.2022 в 11:38

«Родная речь» адаптировала ролики российского McDonald's для «Вкусно — и точка»

Одним из них стало видео с рекламой «альпийского меню»

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На YouTube появился адаптированный рекламный ролик сети «Вкусно — и точка», который в прошлом году Leo Burnett Moscow и Starcom (входят ГК «Родная речь») сняли для продвижения бургера «Монблан» от российского McDonald’s. Тогда реклама «По-альпийски вкусно» стала продолжением коммуникационной платформы бренда «Вкусы мира» — в качестве креативного решения творческая группа выбрала стилистику роскошного альпийского курорта из прошлого.

Помимо бренда, изменились и блюда, которые рекламируются в ролике: в кампании McDonald’s это были картофель с жареным луком и соусом, а также капучино «Кленовый пекан» — в адаптированной кампании «Вкусно — и точка» к бургерам добавились сырные треугольники.

Ролик альпийской кампании для McDonald’s в России попал в шорт-лист спецпроекта Sostav «Итоги года — 2021»: креатив претендует на звание лучшей российской рекламы 2021 года.

Также креаторы агентства адаптировали несколько других роликов McDonald’s для «Вкусно — и точка». Зачастую они полностью повторяют старые видео, но с новыми логотипами, названиями блюд и упаковкой.

Мария Полищук
McDonald's McDonald's Russia «Вкусно — и точка»
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