Родион Ткачев назначен креативным директором Twiga Interactive

Twiga Interactive — агентство в составе коммуникационной группы TWIGA Communication Group , специализирующееся на кросс-канальных креативных решениях для «новой экономики». Новым креативным директором подразделения назначен Родин Ткачев. В зоне его ответственности — развитие качества продуктов Twiga Interactive и расширение присутствия группы в креативных рейтингах, фестивалях и премиях. Об этом Sostav рассказали в агентстве.

Родион имеет многолетний опыт разработки сложных коммуникационных кампаний и управления креативными командами при работе с такими клиентами, как «Сбер», MasterCard, X5 Retail Group, Lada, PepsiCo, Haval, «Авито», InBev, Ernst&Young, Schneider Electric и Canon. Проекты под его руководством отмечены престижными индустриальными наградами, в том числе Effie Russia, «Серебряный Меркурий», BEMA!, «Событие года» и Tagline.

Предыдущие пять лет Родион Ткачев занимал должность креативного директора спецпроектов сейлз-хауса «СберСеллер», ранее также был креативным директором EventLab «СберМаркетинг», Фонда «Общественное мнение» и агентства WhyNot?!.

Сергей Оганджанян, управляющий директор TWIGA Россия: Twiga Interactive представляет креативную вертикаль — одну из ключевых в нашем бизнесе. Уверен, что назначение Родиона станет мощным усилением для нашей команды, а накопленный опыт, амбициозность и свежий взгляд на индустрию, которые Родион привнес в работу агентства, позволят нам достигнуть целей по укреплению позиций в креативном сегменте рынка.