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09.06.2025 в 18:05

Родион Ткачев назначен креативным директором Twiga Interactive

В новой роли специалист займется комплексным сопровождением креативных проектов агентства

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Twiga Interactive — агентство в составе коммуникационной группы TWIGA Communication Group , специализирующееся на кросс-канальных креативных решениях для «новой экономики». Новым креативным директором подразделения назначен Родин Ткачев. В зоне его ответственности — развитие качества продуктов Twiga Interactive и расширение присутствия группы в креативных рейтингах, фестивалях и премиях. Об этом Sostav рассказали в агентстве.

Родион имеет многолетний опыт разработки сложных коммуникационных кампаний и управления креативными командами при работе с такими клиентами, как «Сбер», MasterCard, X5 Retail Group, Lada, PepsiCo, Haval, «Авито», InBev, Ernst&Young, Schneider Electric и Canon. Проекты под его руководством отмечены престижными индустриальными наградами, в том числе Effie Russia, «Серебряный Меркурий», BEMA!, «Событие года» и Tagline.

Предыдущие пять лет Родион Ткачев занимал должность креативного директора спецпроектов сейлз-хауса «СберСеллер», ранее также был креативным директором EventLab «СберМаркетинг», Фонда «Общественное мнение» и агентства WhyNot?!.

Родин Ткачев, Twiga Interactive

Сергей Оганджанян, управляющий директор TWIGA Россия:

Twiga Interactive представляет креативную вертикаль — одну из ключевых в нашем бизнесе. Уверен, что назначение Родиона станет мощным усилением для нашей команды, а накопленный опыт, амбициозность и свежий взгляд на индустрию, которые Родион привнес в работу агентства, позволят нам достигнуть целей по укреплению позиций в креативном сегменте рынка.

Родион Ткачев, креативный директор Twiga Interactive:

Последние несколько лет архитектура рынка активно трансформируется: меняются запросы со стороны маркетинга и рекламы, подходы к проектам, дискурс в целом — мы заходим на территорию более крупных нарративов. Я рад, что отвечать на вызовы индустрии, предлагать актуальные решения задач и двигать рынок вперед я могу вместе с командой Twiga Interactive.

Twiga Interactive
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