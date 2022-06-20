Робот Дуняша вошла в топ медиаперсон ПМЭФ

Робот-андроид Дуняша заняла пятое место в топе персон, которых чаще всего упоминали средства массовой информации на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Brand Analytics.

На первом месте оказался Владимир Путин, набрав 61 699 упоминаний. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин стал вторым, а представитель Кремля Дмитрий Песков — третьим. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заняла четвертое место. Дуняшу в СМИ упомянули 7 370 раз, она получила пятое место в рейтинге.

Промобот обошла по популярности музыканта Филиппа Киркорова, который посетил форум в день открытия. Ему досталась шестая строчка. Замкнули топ-10 представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Минфина РФ Антон Силуанов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сбербанка Герман Греф.

Дуняша приветствует посетителей, продает мороженое и общается с клиентами, рассказывая им интересные факты о Санкт-Петербурге. Автором концепта эффектного бармена стал учредитель пермского парка Горького и Всесезонного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин.