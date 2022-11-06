Roblox vs Decentraland — как выбрать метавселенную для маркетингового проекта

Метавселенные — это стремительно растущий рынок. В 2022 году объём инвестиций в них составил более $120 млрд, а к 2030 году этот рынок может вырасти до $5 трлн. Проекты брендов в метаверсе при грамотном PR способны получить широкую огласку, но главная «фишка» в другом: вовлечённость пользователей этих площадок не идёт в сравнение ни с одним диджитал-каналом. Почти 80% потребителей, активных в метавселенной, хотя бы один раз совершали в ней покупку. Однако на бурном начальном этапе развития направления сложно выбрать, в какой из виртуальных миров интегрировать бренд. CEO VOVA family Павел Воропаев в колонке для Sostav сравнил популярные платформы Decentraland и Roblox и рассказал, для каких бизнес-задач лучше подойдёт каждая из них.

Decentraland vs Roblox

Метавселенные бывают централизованными и децентрализованными. В первом случае — платформой управляет один владелец (как правило, корпорация). Пример такой метавселенной — Roblox. Во втором — всё построено на блокчейне, а решения принимает сообщество. Decentraland — именно такая платформа.

Обе эти площадки набирают популярность среди брендов. Сравнивать их будем по четырем ключевым параметрам:

аудитория;

доступность для пользователей и для брендов;

наличие статистики;

технические возможности.

Но для начала предлагаем познакомиться с ними немного поближе.

Decentraland — это децентрализованная платформа в виртуальной реальности, финальную версию которой мир увидел в 2020 году. Она работает на блокчейне Ethereum, все предметы и земля в этой вселенной — это NFT, которые можно купить или продать на внутреннем маркетплейсе. Управляет платформой децентрализованное автономное общество (ДАО). В Decentraland пользователи могут исследовать и создавать собственные локации, проводить и посещать различные события — выставки, тренинги, семинары.

История Roblox началась еще в 2004 году — тогда была основана компания Roblox Corporation. В 2006 году состоялся релиз платформы, изначально представлявшей собой набор мини-игр. В 2011 году создатели Roblox дали всем пользователям возможность разрабатывать свои локации и игры внутри системы. Сегодня по сути весь контент на платформе создает сообщество, а авторы популярных игр могут на них зарабатывать. По данным компании, разработчики из топ-1000 получают порядка $32 тыс. в год, а топ-10 по $6 млн в год.

Аудитория

Число активных пользователей. Тут Roblox, несомненно, лидирует: её дневной охват превышает 50 млн человек. Decentraland — молодая растущая платформа, потому подобными цифрами она пока похвастаться не может. В 2022 году метавселенная заявляла о 20 млн зарегистрированных пользователей.

Тут Roblox, несомненно, лидирует: её дневной охват превышает 50 млн человек. Decentraland — молодая растущая платформа, потому подобными цифрами она пока похвастаться не может. В 2022 году метавселенная заявляла о 20 млн зарегистрированных пользователей. Возраст. Изначально Roblox был ориентирован на детей, и они составляли значимую долю аудитории. Сейчас платформа находится в процессе «старения» — более половины пользователей старше 13 лет, порядка 30% от 18 и выше, и этот сегмент стремительно растет. Decentraland же сразу предназначался для взрослых. Для регистрации на платформе необходим криптоколешек, что само по себе отсеивает несовершеннолетних. Ядро аудитории платформы — пользователи 25−34 лет.

Изначально Roblox был ориентирован на детей, и они составляли значимую долю аудитории. Сейчас платформа находится в процессе «старения» — более половины пользователей старше 13 лет, порядка 30% от 18 и выше, и этот сегмент стремительно растет. Decentraland же сразу предназначался для взрослых. Для регистрации на платформе необходим криптоколешек, что само по себе отсеивает несовершеннолетних. Ядро аудитории платформы — пользователи 25−34 лет. Гендер. Здесь точной статистики нет ни по одной из выбранных платформ. При регистрации пользователь может не указывать эти данные.

В целом, мы обычно рекомендуем при создании проектов не зацикливаться на пользователях платформы, а работать со своей аудиторией и завлекать её в метавселенную интересным контентом — например, с помощью соцсетей бренда.

Доступность для пользователей

То, насколько легко пользователю будет попасть в метавселенную, — важный критерий выбора, особенно если хочется сделать проект для широкой аудитории. В этом плане платформы очень отличаются друг от друга — например, есть те, на которые можно попасть только с применением VR-гарнитуры. А такие девайсы есть далеко не у каждого.

По данному параметру Roblox вне конкуренции: в мир можно войти с компьютера или ноутбука, с Xbox и даже со смартфона. VR-гарнитура может улучшить погружение, но её наличие не обязательно. В Decentraland пока доступна только авторизация через десктоп. Релиз мобильной версии запланирован на конец 2022 года.

Как мы уже упомянули, для регистрации на Decentraland нужен криптокошелек. Разработчики локаций также могут давать гостевой доступ — тогда достаточно будет придумать логин, но функционал будет ограничен. В Roblox понадобится указать мобильный номер или email для разблокировки некоторых возможностей, а голосовой чат можно включить, предъявив паспорт.

Доступность для брендов

Земля. Чтобы построить что угодно в Decentraland, необходимо арендовать или купить землю. Здесь все работает по аналогии с реальной недвижимостью — цены могут отличаться в зависимости от района или продавца. Весь Decentraland состоит из 90 тыс. парселей — это условные единицы измерения пространства вроде квадратных метров. Большая часть уже выкуплена. Размер нужной территории рассчитывается в зависимости от высоты и ширины постройки, а также от того, сколько и каких текстур будет использовано в проекте. В Roblox покупать или арендовать землю не нужно.

Чтобы построить что угодно в Decentraland, необходимо арендовать или купить землю. Здесь все работает по аналогии с реальной недвижимостью — цены могут отличаться в зависимости от района или продавца. Весь Decentraland состоит из 90 тыс. парселей — это условные единицы измерения пространства вроде квадратных метров. Большая часть уже выкуплена. Размер нужной территории рассчитывается в зависимости от высоты и ширины постройки, а также от того, сколько и каких текстур будет использовано в проекте. В Roblox покупать или арендовать землю не нужно. Ресурсы. Для создания проектов в Roblox и Decentraland нужна команда минимум из трех человек — кодер, левел-дизайнер (архитектор уровня, по которому будет перемещаться игрок) и 3D-моделлер. По нашим наблюдениям, Roblox слегка популярней среди разработчиков, чем Decentraland. Специалистов по метавселенным на российском рынке в принципе мало (счёт идет на десятки), почти все они знакомы друг с другом. Большой конкуренции среди компаний за кадры мы пока не видим, однако, в ближайшее время спрос на таких людей будет расти — вместе с рынком.

Для создания проектов в Roblox и Decentraland нужна команда минимум из трех человек — кодер, левел-дизайнер (архитектор уровня, по которому будет перемещаться игрок) и 3D-моделлер. По нашим наблюдениям, Roblox слегка популярней среди разработчиков, чем Decentraland. Специалистов по метавселенным на российском рынке в принципе мало (счёт идет на десятки), почти все они знакомы друг с другом. Большой конкуренции среди компаний за кадры мы пока не видим, однако, в ближайшее время спрос на таких людей будет расти — вместе с рынком. Стоимость разработки. Здесь принципиальной разницы нет — цены начинаются примерно от 2 млн руб. за самый простой проект.

Здесь принципиальной разницы нет — цены начинаются примерно от 2 млн руб. за самый простой проект. Ограничения. В Roblox есть строгая цензура — здесь запрещен любой контент из категории 18+. С одной стороны, это гарантирует brand safety, с другой — закрывает вход для табачных и алкогольных брендов, беттинга и других товаров для взрослых. В Decentraland подобных ограничений нет.

Статистика

Создатели метавселенных неохотно делятся статистикой — например, вряд ли получится получить информацию о каждом отдельном пользователе и его поведении. Но у каждой платформы есть кабинет разработчика с агрегированными данными по игре или локации.

В Roblox вы сможете увидеть, сколько человек сегодня играли в вашу игру, их топ стран и языков, возрастную категорию и тип устройства. Кроме этого, можно узнать среднюю продолжительность визита за разные отрезки времени, сравнивать вовлечённость в динамике и использовать эти данные для улучшения игры. Данные по числу и продолжительности визитов доступны сразу, остальные открываются, если локация становится популярной. Платформа также позволяет подключать самописные решения для сбора расширенной статистики. В Decentraland можно посмотреть понедельно статистику по количеству пользователей, числу визитов локации и тому, сколько времени в среднем человек проводил в ней.

Технические возможности

Здесь будет нагляднее показать сравнительную таблицу. Несмотря на то, что у Decentraland выше порог входа и пока на платформе меньше собственной аудитории, в техническом плане она отлично подходит для проведения видеотрансляций. В ней можно ставить ссылки — что может быть очень важно для компании. В то же время Roblox позволяет сделать куда более долгие и интересные игровые механики, отдельные места и красочную графику, и таким образом удержать пользователя на платформе на большее время.

Конечно, при выборе платформы необходимо в первую очередь ориентироваться на решаемые бизнес-задачи и особенности своей целевой аудитории. В Roblox удобно делать проекты для массового потребителя, благодаря её доступности и кроссплатформенности. При этом на платформе есть действительно большая собственная пользовательская база, с которой тоже можно работать.

В то же время Decentraland притягивает к себе людей, интересующихся тематикой web 3.0 (концепция, ориентированная на развитие интернет-технологий; если web 2.0 ориентирована на взаимодействие людей в онлайне, то web 3.0 — на взаимодействие компьютерных систем). Многие из них создают и торгуют NFT, а также инвестируют в цифровые активы. Это «трушная» метавселенная — децентрализованная и построенная на крипте. А некоторые функции — возможность добавлять ссылки и проводить видеотрансляции — делают её удобным маркетинговым инструментом.