«Транснефть» выпустила мультимедийный проект-путешествие

Крупнейшая в мире нефтепроводная компания представила мультимедийный проект «Страна Транснефть». Его главная особенность — в техническом исполнении: это уникальное взаимодополнение видео и интерактива. На смартфоне проект работает без специального приложения: удалось заставить мобильные устройства поддерживать новую технологию в обычном браузере. Команда проекта заявляет — это новый формат корпоративного видео.

Перед Агентство Ривелти стояла задача создать визуальную базу знаний о «Транснефти». Согласно брифу, база должна была быть не протокольной, а живой и интересной для широкой аудитории — людям от 14 до 45 лет. Имевшееся документальное кино задачу не решало: немногие нашли бы время досмотреть фильм до конца. Было решено искать новый подход.

Поиски нового формата

Вначале креаторы пробовали наложить текст на видео, запустить инфографику и видео одновременно, но при этом не удавалось удержать внимание пользователя. Эффектные съёмки и содержательный текст, появляясь на экране одновременно, рассеивают внимание, утверждает команда проекта.

Затем сотрудники агентства решили создать видео с трёхмерными тезисами и вставками интерактива, а также дополнить проект свободной навигацией, чтобы зритель сам решал, каким образом он будет знакомиться с информацией.

Но оригинального подхода оказалось недостаточно — программисты пришли к выводу, что соединить видео и интерактив на смартфонах без разработки мобильного приложения невозможно. Разработчики утверждают, браузеры просто не приспособлены для такой технологии: чтобы запустить обычное видео, пользователь должен совершить действие — «тапнуть», «свайпнуть», запустить сценарий. Воспользоваться существующим опытом не удалось — проектов подобного формата в России не обнаружилось, делится команда агентства.

Дмитрий Богданов, генеральный продюсер агентства «Ривелти»: Не помню, чтобы компании масштаба «Транснефти» создавали новый коммуникационный формат. Для нас участвовать в проекте было большой честью и ответственностью. Здорово, что все получилось, и я уверен, что вскоре мы увидим проекты других компаний, созданные в подобном ключе. Заказчик и разработчики совместно обсуждали новые идеи, вели поиск вариантов их технической реализации. Проект шёл сложно, менялся состав команды и применяемые визуальные решения.

Образ, который объединил всё

Концепция проекта была сформулирована, когда нашли его ёмкий образ — «Транснефть» — это страна. Чтобы снять видео, понадобились съёмки во всех федеральных округах: за Полярным кругом, в Сибири, на Дальнем Востоке. Компания показала рабочей группе «Страну Транснефть», которая затем была перенесена в виртуальный мир.

Дмитрий Богданов, генеральный продюсер агентства «Ривелти»: Летая в съёмочные командировки, я наблюдал за тем, как компания работает: какие есть технологии, как они применяются, какое влияние оказывают на экономическое развитие страны. Это впечатление мы старались передать в digital-формате. Коллеги из «Транснефть-Медиа» дополнили снятый нами материал собственными архивами. На мой взгляд, у нас получилась крепкая коллективная работа.

Результат

Был реализован проект, вовлекающий зрителя в изучение процесса транспортировки «чёрного золота» и его производных. Фактически это интерактивная среда, в которой каждый может выбрать свой путь.

Чтобы проверить выбранный формат, было проведено тестирование проекта среди целевой аудитории. Зрителям показывали видеофрагменты и задавали вопросы из интерактивной части. Самая распространённая реакция, продемонстрированная фокус-группой, — удивление и гордость за то, что подобные технологии разрабатываются в России.

Проект «Страна Транснефть» позволяет в современном, доступном и увлекательном формате получить объёмное представление о неизвестных широкой публике технологиях отрасли, стратегически важной для нашей страны.