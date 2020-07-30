Ритейлеры нарастили продажи собственных торговых марок на фоне пандемии

Продажи собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров за период с января по май выросли на 15,4% в денежном выражении. Это почти в три раза выше показателей до начала пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Nielsen.

За указанные месяцы оборот брендовых продуктов питания вырос на 4,8%, а непродовольственных товаров — снизился на 0,8%. В итоге доля СТМ за год выросла с 4,5% до 4,8%.

«Прибыльность сетей продолжает снижаться, и у крупнейших ритейлеров становится все меньше пространства для маневра с точки зрения экспансии и работы с ценообразованием», — отмечает директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. По его словам, СТМ не требуют значительных маркетинговых вложений и в сравнении с брендовыми товарами могут обеспечить более высокую маржу.

Продажи СТМ в «Пятерочке» составляют около 16,5% от общих, а в «Перекрестке» — 12%, рассказали представители X5 Retail Group, в которую входят торговые сети. К концу года в группе планируют увеличить эти показатели до 20% и 15% соответственно.

В «Магните» пересмотрели свои линейки СТМ и разработали несколько марок, включая премиум. По итогам января-июня продажи собственных марок ритейлера увеличились более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Nielsen отмечают, что каждый третий покупатель интересуется более дорогими товарами СТМ, а 65% рассматривают премиальный сегмент.

Доля СТМ в крупных торговых сетях продолжит расти, полагает старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов. «До пандемии внимание потребителей к ценам несколько ослабло, теперь на какое-то время их фокус вновь сместится в сторону низкобюджетных вариантов, в которых СТМ — наиболее оптимальный в нынешних условиях», — считает Ибрагимов.

Ранее на фоне пандемии COVID-19 ритейлеры начали оптимизировать сети. Многие стали отказываться от запуска новых торговых точек и сосредоточились на расширении онлайн-форматов.