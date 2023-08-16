«Ригла» стала владельцем приморской сети аптек

«Ригла», управляющая одноименной сетью, выкупила 99,99% активов в ООО «Фарм», оставшиеся 0,01% перешли «Протеку», узнал «Коммерсант».

ООО «Фарм» владеет одноимённой сетью аптек в Приморском крае. В Уссурийске находятся 23 аптеки компании. В прошлом году выручка «Фарм» достигла 657,9 млн руб.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк рассказал изданию, что стоимость компании приблизительно 100−150 млн руб., если не оценивать недвижимость и возможные коэффициенты. Например, за качество активов или долю рынка.

Приморской аптечной сетью раньше владел депутат гордумы Уссурийска Юрий Шандре и его семье. В СПАРК есть информация, что у него в собственности в Уссурийске остался салон оптики «Центроптика», доля в многопрофильном медцентре «Медфарм» и салоне «ОптикФарм».

Это не первая сделка «Риглы» в 2023 году. В июне компания приобрела «Трик-Фарму», которая включает в себя пять краснодарских аптек. В последние годы сеть компания аккуратно расширяет географию: покупает некрупные сети для выхода внове регионы, указывает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Шуляк отмечает, что покупок аптечных сетей в текущем году стало меньше, хотя лидирующие компании, как и раньше заинтересованы в M&A.

По мнению Беспалова, одна из причин — нежелание покупателей предлагать суммы, превышающие два-три месячных оборота, а для сетей, рассматривающих возможность продажи, эта цена не подходит. Кроме того, при покупке всегда существует риск потери эффективности, связанный с процессом интеграции. Именно поэтому проводятся отдельные сделки, касающиеся уже хорошо известных покупателю активов, которые помогают решить определённые задачи расширения.

«Ригла» — крупнейшая российская аптечная сеть, чья выручка в прошлом году составила 133,4 млрд руб., следует из данных Vademecum. В сеть входят 3,66 тыс. аптек. Сейчас у «Риглы» на сайте указано 35 аптек в Приморском крае. Аптеки «Фарма» указаны как «Здравсити».