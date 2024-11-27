Ridero начал снимать с публикации книги с пропагандой чайлдфри

Издательский сервис Ridero начал снимать с публикации книги с чайлдфри-контентом. Авторам предложили отредактировать произведения, убрать фрагменты, связанные с этой темой, и отправить их на повторную проверку, сообщает издание «Коса».

Например, сервис изъял из продажи повесть «Мне тебя надо» Анны Бабяшкиной, триллер «Сектант» Михаила Земскова и роман «Клошар» Дмитрия Беркута. Эти авторы получили электронные письма от сервиса с уведомлением о снятии их книг с продажи в связи с запретом пропаганды чайлдфри.

Бабяшкина рассказала изданию, что сюжет ее книги строится вокруг истории мужчины, который «проходит путь от идейного чайлдфри до молодого отца». По ее словам, некоторые цитаты из книги, вырванные из контекста.

Ridero разрешает независимым авторам самостоятельно готовить к публикации, издавать и распространять книги. Ранее сервис сообщал, что только 2% писателей самиздата заработали на книгах более 200 тыс. руб. Большинство независимых писателей не зарабатывают на своих произведениях

Напомним, Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри 23 ноября. Цель закона, по словам его авторов, — пресечь любой деструктивный контент, который способен повлиять на решение о рождении детей.