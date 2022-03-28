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18+
28.03.2022 в 16:00

RGB Graphics запустила новый 3D-медиафасад в пределах ТТК

Полусферический медиафасад располагается на Сущёвском валу, д. 46 и доступен для креативных рекламных 3D-роликов

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Новый медиафасад размещён на центральной части универмага «Марьинский» (ул. Сущевский вал, д. 46). Местоположение уникально: во-первых, здание универмага имеет длинную историю с 1928 года, а скруглённый угол фасада притягивает внимание пешеходов и проезжающих мимо автомобилистов. В то же время оно находится в пределах ТТК — со всеми благами развитой городской инфраструктуры (близость к социальным объектам — 9/10 по оценке Flatinfo, в 6 минутах от метро «Марьина Роща»). Во-вторых, наш медиафасад выходит на пересечение крупных транспортных артерий города — ТТК и северные диаметры (ул. Октябрьская, Шереметьевская, Бутырская, пр-т Мира). Таким образом, OTS (opportunity to see) на данный момент составляет 54 000 человек в день.

Такой особенный по форме дом был выбран неслучайно: медиафасад представляет собой полусферу, что позволяет транслировать 3D-ролики. Мимо такого красочного контента точно невозможно пройти, не обратив внимание. А для RGB Graphics — это выход на новый уровень, ведь именно рекламные видео и изображения с использованием трёхмерной графики сейчас в тренде. Размер конструкции составляет 20×8.75 м, площадь — 175 кв. м., разрешение — 640×544 пикселей.

Максим Мельников, генеральный директор RGB Graphics:

Это наш третий медиафасад — и сразу с использованием передовых технологий в сфере digital advertising. Именно за 3D-проектами будущее. Креативным идеям клипмейкеров не хватает двухмерного пространства, а искушённым зрителям — непривычных форм и содержания. Мы предлагаем рекламодателям площадку для контента на высшем уровне.

На правах рекламы
RGB Graphics
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