РФПИ займется производством посуды

Французская компания Arc, производитель посуды под брендом Luminarc, задумалась о реструктуризации бизнеса в России. На это компанию подтолкнул кризис, вызванный пандемией, сообщает «Коммерсант».

Люксембургская Private Theory Luxco S.a.r.l подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять условия деятельности российских структур Arc. По словам источника издания, близкого к Arc в РФ, эта компания представляет интересы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и партнеров, которые планировали вложить в Arc до €250 млн. Средства должны были пойти на реализацию глобальной инвестиционной программы Arc, в том числе на строительство нового завода в Калининграде. Но строительство пока отложено.

Компания пришла к соглашению относительно «Опытного стекольного завода», который теперь будет работать по лицензионному договору с французской группой. Компания будет выпускать посуду под брендами Arc. Изменения в российском бизнесе Arc — часть реструктуризации, на которую компанию подтолкнул кризис, вызванный ограничениями в связи с COVID-19, которые особенно негативно отразились на рынке общественного питания, следует из сообщения Arc.

В РФПИ подтвердили, что консорциум суверенных фондов под его руководством «принял решение сфокусироваться на развитии российских активов группы как наиболее приоритетных и прибыльных в структуре Arc».

Ранее сообщалось, что РФПИ планирует стать соинвестором итальянской компании Barilla, которая собирается расширять бизнес в России. Компания хочет построить мельницу и второй завод по производству макарон.