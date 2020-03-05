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05.03.2020 в 09:40

РФПИ планирует стать партнером итальянской Barilla в России

Пока у компании всего один завод в России

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует стать соинвестором итальянской компании Barilla, которая собирается расширять бизнес в России, пишут «Ведомости». Компания хочет построить мельницу и второй завод по производству макарон.

Итальянская компания хочет инвестировать не менее $130 млн в мельницу, которая будет выпускать около 700 т муки из пшеницы твердых сортов в день. Позднее Barilla откроет второй завод, который позволит производить еще больше макарон. Сейчас у компании есть один завод, он находится в Подмосковном Солнечногорске, его мощность составляет около 74 тыс. т в год.

На данный момент Barilla является одним из мировых лидеров по производству макарон. Выручка «Барилла рус» в 2018 году — 5,2 млрд рублей, чистая прибыль — 432,5 млн, по данным «СПАРК-Интерфакса». РФПИ существует с 2011 года, он создан для инвестирования в российские компании. Фонд вкладывался в ритейлер «Детский мир», маркетплейс Aliexpress в России, медицинскую группу «Мать и дитя», фармкомпанию «Герофарм».

Представитель РФПИ объяснил интерес к Barilla стабильным ростом продаж компании и тем, что она входит в тройку лидеров в своей сфере.

РФПИ
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