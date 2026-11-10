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10.11.2026 в 09:32

ЦОДы могут передать во временное управление за отказ резервировать мощности

Зарезервированные 10% площадей и мощностей направят на поддержку ресурсов из «белого списка»

Операторы центров обработки данных (ЦОД) должны будут зарезервировать 10% площадей и мощностей для информационных систем из «белого списка». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на встрече с операторами ЦОД.

По данным издания, если ресурсов для выполнения поставленных задач окажется недостаточно, операторам придется отключать менее приоритетных клиентов. В случае отказа резервировать необходимые мощности их могут передать во временное управление.

Кроме того, при атаках на ЦОД, в которых размещены данные системно значимых интернет-ресурсов, операторы должны будут предоставить резервную площадку в течение суток.

По этой причине освобожденные мощности нельзя сдавать в аренду. Если вычислительные ресурсы уже сданы в аренду, оператор должен предупредить клиента о необходимости освободить площадку. Если оборудование еще не размещено, договор аренды необходимо расторгнуть.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о временной поддержке функционирования информационных ресурсов. Документ предусматривает резервирование 10% площадей и мощностей ЦОД для обеспечения работы российских информационных ресурсов.

Также глава государства поручил Минцифры провести учет свободных мощностей частных дата-центров. Кабмину предстоит сформировать подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов IT и связи.

ЦОД белые списки
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