Рецепт лидерства в Telegram

«Новое Радио» вновь подтвердило статус лидера в диджитал-среде согласно рейтингу Telegram-каналов TGStat. Его Telegram-канал перешагнул отметку в 200 тыс. И с каждым днем число подписчиков на платформе продолжает увеличиваться. Страница «Нового Радио» — № 1 в Telegram с мая 2023 года. А за 2024-й канал показал рост по подписчикам более чем на 66%. Ежемесячные охваты выросли на 90% и превысили 10 млн.

Успех радиостанции принесло понимание специфики площадки, контентное наполнение страницы, не повторяющее, а дополняющее и расширяющее эфир, а также продуманная стратегия коммуникации с аудиторией.

Telegram-канал — ключевой элемент экосистемы «Нового Радио», интегрированный в FM-вещание. Каждый слушатель может стать ещё и зрителем благодаря круглосуточной видеотрансляции из студии, задать в чате или комментариях к публикациям вопросы Калинину и Райтрауну в «1+1» или Эви в «Эвиленде», принять участие в голосованиях, играх, акциях, стать обладателем призов и при помощи иных механик повлиять на ход национального эфира.

Вокруг радиостанции сформировалось сплоченное комьюнити единомышленников, которые разделяют общие интересы и ценности, оживленно спорят, шутят и делятся мыслями. Большую роль в этом играют SMM-специалисты, которые круглосуточно мониторят и модерируют страницы, разрешают конфликтные ситуации и на равных общаются с пользователями. Таким образом, Telegram-канал становится не просто информационной площадкой, но и комфортным местом для дружеского общения. А члены команды «Нового Радио», которые в индустрии традиционно остаются за кадром — полноценными героями «вселенной» радиостанции.

Посты-знакомства, «человек дня», мемы на злободневные темы и другие стимулирующие контакт слушателей друг с другом рубрики канала полюбились активной и молодой аудитории радиостанции и демонстрируют высокую виральность. Кроме того, команда «Нового Радио» большое внимание уделяет музыкальному контенту. К примеру, в октябре 2024-го на странице «Нового Радио» в Telegram состоялась цифровая премьера лайв-выступления Anna Asti. Артистка представила новинку «Топит» в концертной студии радиостанции.

Дарья Переходюк, руководитель диджитал-маркетинга «Нового Радио»: 200 тыс. подписчиков — символическая цифра, за ней стоят креативные решения команды, которая не боится выходить за рамки формальности и экспериментировать. Но главное — рост отражает мнение слушателей. Которые ежедневно подключаются к эфиру, следят за обновлениями Telegram-канала и участвуют в жизни радиостанции.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»: Честность по отношению к слушателям и неформальность коммуникации — это та основа, на которой строится успех радиостанции. Ценности, заложенные в фундамент «Нового Радио» — смелого, дерзкого, расширяющего привычные границы. Мы даём слушателям не только качественный музыкальный и разговорный контент, но и живые неподдельные эмоции в полном спектре — от любви до ненависти. Каждый ведущий — личность со своими достоинствами и недостатками, которые он не боится показать. В современном мире особенно острым стал запрос на искренность, на который мы с радостью отвечаем. И останавливаться на достигнутом не планируем.

Больше подробностей — в эфире «Нового Радио», на newradio᎐ru и страницах станции в социальных сетях.