Ретейлеры сокращают долю краткосрочных скидок

За последний год доля краткосрочных скидок в структуре продаж продуктов питания сократилась в 1,3 раза, до 24%. Все больше ретейлеров начинают использовать стратегию низких цен на постоянной основе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Нильсен».

За последний год доля скидок сроком до четырех месяцев при продаже продуктов питания сократилась с 31% до 24%. Доля использования стратегии низких цен каждый день (EDLP) снизилась не так значительно, с 20% до 18%, а на продажи без промо пришлось 58% (+ 9 п. п.).

В реальности тренды на продажу без акций и сохранение стабильной доли EDLP развиваются одинаково интенсивно. Например, в сегменте шоколадных плиток, конфет в коробках и чая — если на февраль 2023 года доля EDLP в этих категориях была в среднем 15−18%, то к 2025 году выросла почти вдвое и сейчас составляет 41%, 29% и 36% соответственно. В то же время на 2025 год краткосрочные скидки в этих категориях продуктов снизились на 14 — 27 п. п.

Эксперты полагают, что именно формат жестких дискаунтеров, ставший самым быстрорастущим в продуктовой рознице, стимулирует всю отрасль двигаться в сторону модели EDLP.

Напомним, доля продаж FMCG-товаров в офлайне по промоакциям в третьем квартале 2024 года снизилась на 8,9 п. п. в годовом выражении и составила 39,6%. Это самое значительное снижение за последние несколько лет.