Продажи товаров по промоакциям показали снижение

Доля продаж FMCG-товаров в офлайне по промоакциям в третьем квартале 2024 года снизилась на 8,9 п. п. в годовом выражении и составила 39,6%. Это самое значительное снижение за последние несколько лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Нильсен».

Доля промо в рамках краткосрочных акций (до четырех месяцев) на онлайн-рынке за отчетный период также демонстрирует существенное падение. В годовом выражении показатель снизился на 5,8 п. п. до 64,3%.

Уменьшается и средняя скидка в магазинах — с 19,7% в 2023 году до 17,4%. В основном такое падение происходит за счет продуктовых категорий. В частности, значительно сократилась доля промо в категории шоколадных плиток, майонеза и консервированных овощей. В непродовольственном секторе доля продаж со скидками остается стабильной — на уровне 51%.

Снижение доли промопродаж частично связано с «переключением» сетей на стратегию EDLP (every day low price) — постоянно действующих низких цен на отдельные категории. Так, например, доля EDLP в шоколадных плитках достигает 40%, а сухих завтраках и кормах для животных — около трети.

Кроме того, снижение доли промо связано с влиянием на рынок формата жестких дискаунтеров, а также растущей доли собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте. Как правило, СТМ в промоакциях не участвуют, указывают эксперты.

Ранее сообщалось, что россиянин отсудил у «Перекрестка» 13 тыс. руб. за товары, купленные по акции «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество». Покупатель утверждает, что продукты показались ему невкусными. Суд обязал ритейлера выплатить деньги.