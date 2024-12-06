Ретейлеры попросили Минпромторг ужесточить правила работы маркетплейсов

Ретейлеры обратились к федеральным властям с просьбой доработать законопроект «О платформенной экономике в РФ», который вводит в правовое поле цифровые платформы, в том числе маркетплейсы и агрегаторы. Письмо главе Минпромторга Антону Алиханову направил президент Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов, пишет «Коммерсантъ».

Союз просит Минпромторг ввести солидарную ответственность маркетплейсов за реализацию некачественных, контрафактных или поддельных товаров. Среди других предложений — обязать онлайн-площадки участвовать в системах мониторинга за оборотом продукции, которая подлежит обязательной маркировке, и устранить неравенство в части привлечения к работе самозанятых. С пунктов выдачи заказов и самих площадок не берут торговый сбор при наличии у них возможности привлекать к исполнению заказов плательщиков налога на профессиональный доход.

Представители маркетплейсов говорят, что при приравнивании онлайн-платформ к ретейлу вся модель «витрины» развалится. Маркетплейсам придётся нести ответственность за товар, который они не выпускают, которым не владеют и в котором не имеют экспертизы.

По словам юристов, у цифровых платформ и ретейла принципиально разные модели бизнеса, поэтому к участникам рынка онлайн-торговли нельзя применить требования, которые существуют для офлайновой розницы.

В конце ноября стало известно о смягчении законопроекта о платформенной экономике. Из документа уберут часть спорных пунктов, в том числе требования к скоропортящимся товарам. Однако по некоторым вопросам власти не могут найти компромисс.