Российские ретейлеры продали 1,2 млн компьютеров в первом полугодии

За январь-июнь 2024-го российские ретейлеры продали около 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) на сумму 32,6 млрд руб. В количественном выражении показатель вырос на 46% год к году, а в денежном — на 21%. Об этом свидетельствуют данные группы «М.Видео-Эльдорадо», их публикуют «Ведомости».

Доля российских ПК в общем объеме продаж достигла 47%. Лидерами среди отечественных производителей стали Depo, ICL и iRu, а среди иностранных брендов — китайская Thunderobot и тайваньская MSI. Средняя цена в сегменте офисных компьютеров опустилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2023-го и составила порядка 22 тыс. руб.

IT-холдинг Fplus приводит схожие данные — за первую половину 2024-го продано 1,5 млн ПК на общую сумму 32,6 млрд руб. В штучных продажах в топе ноунейм-бренды (29,7%), Xiaomi (15,2%), собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров (8,8%), iRu (7,5%) и «Сбер» (4,5%). В денежном выражении лидируют СТМ (21,2%), малоизвестные бренды (17,6%), iRu (11,5%), MSI (6,9%) и Acer (5,6%).

Согласно данным Fplus, в сегменте ПК отечественные бренды занимают 19,6% рынка в штуках и 41,2% — в деньгах. В сегменте десктопов и моноблоков российские производители лидируют: почти половина всех штучных продаж приходится на продукцию iRu (45,4%), на Depo — 3,1%, еще 47,2% — на СТМ.

«Сейчас покупатели стали обращать больше внимания не столько на бренд, сколько на цену, что объясняет растущую популярность ПК неизвестных брендов. Такие устройства стоят дешевле, а технические параметры можно нарастить за счет замены родных компонентов на более мощные», — указывает представитель Fplus.

Ранее сообщалось, что в апреле и начале мая 2024-го продажи игровых ноутбуков выросли в штуках на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Взлетели продажи и игровых консолей — кроме штучных продаж увеличивается и средний чек.