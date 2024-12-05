Запуск торговой марки аксессуаров для электроники restore:

Бренд отпраздновал сразу два повода во флагманском магазине на Неглинной — свой девятнадцатый день рождения и запуск собственной торговой марки аксессуаров для электроники. О том, как прошло мероприятие с редакцией Sostav поделились представители сети.

Друзьям бренда были предложены эксклюзивные коктейли The Sun, Afterglow и Ice Block, разработанные специально для restore:, соленые и сладкие закуски от шефа Валерия Линдстрема, а также праздничный торт со слоганом собственной торговой марки. Гости познакомились с DJ-сетом от Марка Щедрина. На площадке работала станция с переводными тату, стилизованными под тематику вечера.

Гостями вечера стали: Агата Муцениеце, Дмитрий Позов, Юлианна Караулова, Эвелина Хромченко, Николай Овечкин, Даниил Грачёв, Диана Коркунова, Cлава Копейкин, Павел Табаков, Вика Чума, Алексей Теревков, Ксения Китаева, Авдотья Александрова, Екатерина Инберг, Георгий Рушев, Дарья Яструбицкая, Юля Квин, Евгения Плотникова, Светлана Абрамова и другие.

Гостям мероприятия удалось погрузиться в атмосферу, где современные технологии сосуществуют с природой. На один вечер природный сет-дизайн дополнил технологичный интерьер магазина, став метафорой контрастного, но гармоничного союза противоположностей. Высокие технологии и вдохновение силой природы нашли свое отражение в дизайне упаковки, объединившись под идеей с названием hello, world!

По словам представителей restore:, фраза стала не только символом технического прорыва и начала нового времени, но и синонимом чего-то простого и понятного. В этом для команды проявляется пересечение с изделиями бренда: оформление упаковки рассказывает о мощных природных явлениях и стихиях — энергия молнии, безграничность звездного неба, многогранность северного сияния, надежность вековых деревьев, баланс и гармония океана, чистота и стабильность ледяных кристаллов.

По оценке экспертов restore:, аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков демонстрируют уверенный рост продаж. Объем продаж в интернет-магазине и розничной сети в 2024 году вырос на 19% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях зарядных устройств (+106%), кабелей (+133%), а также ремешков для Apple Watch (+41%).

Сегодня клиенты в поисках стильной, компактной и комфортной организации своего пространства, рабочего или домашнего, что предполагает максимальный уход от большого количества проводов. Поэтому набирают популярность беспроводные многофункциональные устройства, которые одновременно заряжают и iPhone, и Apple Watch, и AirPods. Эта категория показывает рост продаж год к году +142%.