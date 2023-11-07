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18+
07.11.2023 в 13:31

Число заказов в ресторанах Москвы начало расти

Участники рынка связывают рост трафика с благоприятной погодой и возвращением части уехавших в 2022 году россиян

С 18 сентября по 22 октября этого года количество заказов в столичных ресторанах увеличилось на 8% год к году, выручка — на 17%, а средний чек — на 8%. К примеру, с 2 января по 17 сентября трафик в ресторанах был ниже прошлогоднего на 5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

Эксперты связывают рост трафика в ресторанах на улицах Москвы с хорошей погодой во второй половине сентября. Это привело к притоку посетителей в культурно-исторические и рекреационные локации. А похолодание в октябре способствовало росту посещаемости кафе и ресторанов в торговых центрах. Также на увеличение трафика повлияло возвращение части россиян, уехавших из страны в 2022 году.

Согласно Tinkoff Data, число заказов в заведениях общепита по всей России с 18 сентября по 22 октября увеличилось на 11% в годовом выражении. В предыдущие месяцы года рост был на уровне 7%.

При этом трафик в ресторанах ещё далек от показателей 2019 года. Потребители тщательно следят за своими расходами, обращают внимание на скидки и специальные предложения.

В сентябре сообщалось, что в первом полугодии 2023 года посещаемость ресторанов Москвы увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот участников рынка вырос на 27% год к году, до 294 млрд руб.

Москва Кафе и рестораны Трафик
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