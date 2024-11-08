Ресторанный маркетинг в 2025 году: тренды и антитренды

Рынок общественного питания продолжает набирать обороты. По данным «Яндекс Карт», количество точек общепита в Москве за год увеличилось на 7%: в сентябре 2023 их насчитывалось 25 113, а в сентябре 2024 года — 26 780. Для того чтобы качественно выделиться на фоне растущего числа конкурентов, ресторанам необходимо следить за новыми тенденциями и актуальными подходами. Чего хотят гости? От каких рекламных инструментов лучше отказаться вовсе? Ответы на эти вопросы помогут найти эффективные решения и быть на шаг впереди в условиях возрастающей конкуренции.

Что действительно работает

Оригинальная наружная реклама

Традиционная «наружка» все еще работает, особенно если ее делать запоминающейся и креативной. Яркие инсталляции и нестандартные вывески вызывают эмоции и заставляют прохожих обратить внимание на заведение. Флаеры также остаются актуальными, но с условием грамотного подхода. Их раздача у бизнес-центров с предложением скидки на обед привлекает офисных работников, а листовки у проходных мест — молодежную аудиторию. Главное — чтобы предложение было актуально для аудитории на месте.

Продвижение в цифровых каналах и соцсетях

Контекстная реклама может быть полезной для привлечения людей, которые активно ищут рестораны в определенном районе, например, по запросам «ресторан рядом», «где поесть» или «лучшие рестораны в [город]». Также можно использовать более узкие ключевые слова, связанные с конкретной кухней или стилем заведения, например, «итальянский ресторан» или «веганское кафе». Это поможет привлечь аудиторию, заинтересованную в вашей концепции или кухне.

Ретаргетинг помогает вернуть клиентов, которые уже интересовались рестораном: заходили на сайт, смотрели меню, но так и не сделали заказ или не забронировали столик. Например, можно настроить рекламу с предложением скидки или акции на первое посещение. Ремаркетинг в соцсетях и на сайтах может напомнить об акциях или новых блюдах тем, кто уже был в ресторане.

Геосервисы и их роль в привлечении клиентов

По данным «Яндекс Карт», интерес москвичей к точкам общественного питания вырос. В сентябре 2024 пользователи «Яндекс Карт» открывали карточки ресторанов, кафе, баров и заведений фастфуда почти 37 млн раз, что на 21% больше, чем в сентябре 2023. Эта статистика делает геосервис мощным каналом привлечения посетителей. Важно не просто быть в картах, но и качественно оформить профиль: полное описание, фотографии блюд, контакты и, конечно, отзывы. Высокий рейтинг помогает заручиться доверием и привлечь новых клиентов.

Социальные сети: от инструментов рекламы к взаимодействию

Роль соцсетей изменилась: теперь это не просто каналы для рекламы, а место для создания лояльного сообщества. Аккаунты в Telegram и VK позволяют проводить конкурсы, делиться фото блюд, поддерживать интерес к заведению через вовлеченность аудитории. Опросы и конкурсы в комментариях привлекают внимание, создавая вокруг бренда ощущение близости и доступности.

CRM-маркетинг: фокус на рациональные предложения

Использование CRM-систем помогает лучше понять предпочтения клиентов и создать персонализированные предложения. С помощью CRM рестораны собирают и анализируют данные о поведении и предпочтениях гостей, такие как частота посещений, заказы, любимые блюда и отклики на акции. На основе этой информации ресторан может предложить специальные комбо-наборы, которые будут соответствовать вкусовым предпочтениям клиентов или отвечать их ожиданиям по цене.

По результатам исследования покупателей сегмента HoReCa, включающего отели, рестораны и кафе, проведенного РОМИР на базе Потребительской панели (15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. участников), именно такой формат промо оказался предпочтительным для 57% респондентов исследования.

Программы с бонусами и скидками уже стали стандартом, но важно, чтобы система лояльности была простой и понятной. Купоны на любимые блюда и акции с бесплатной доставкой также остаются популярными и привлекают 44% и 29% гостей соответственно.

Коллаборации и партнерства с другими брендами

Коллаборации между ресторанами позволяют расширить аудиторию за счет обмена клиентской базой. Например, оба ресторана могут продвигать партнерское заведение через свои соцсети или использовать программы лояльности, предоставляя скидки в одном ресторане за счет покупок в другом. Это помогает не только привлечь новых клиентов, но и повысить лояльность существующих. Популярны и проекты с культурными брендами и художниками — такой формат выходит за рамки стандартного маркетинга и создает уникальные инфоповоды.

Что больше не работает

Социальные сети как основной инструмент продвижения

Соцсети постепенно утрачивают роль основного канала для ресторанного маркетинга. Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) перестал быть доступным в России, а его аудитория сократилась. При этом аналогичные возможности VK или Telegram еще не достигли того же уровня. Сегодня соцсети играют скорее вспомогательную роль, дополняя комплексный маркетинг.

Сложные блюда, длинные названия и отсутствие фотографий

Современные посетители ресторанов ценят простоту и понятность меню. В условиях экономической нестабильности сложные блюда с редкими ингредиентами и замысловатыми сочетаниями стали отпугивать гостей, предпочитающих знакомые вкусы. Лаконичное меню без фотографий и подробного описания блюд также вызывает негатив: фотографии помогают клиентам оценить размер порции и оформление, а указание состава и граммовки важно для осознанного выбора. Кроме того, сложные и экзотические названия блюд больше не привлекают, а наоборот, усложняют восприятие, делая меню менее доступным. Простота, комфорт и информативность стали важными критериями для удержания интереса гостей.

Реклама в печатных СМИ

Аудитория печатных изданий сокращается, и реклама в них больше не приносит нужного эффекта. Ресторанам стоит сосредоточиться на более точных и эффективных цифровых каналах, которые позволяют настроить таргетинг на свою аудиторию.

Работа с блогерами и инфлюенсерами

Инфлюенсеры сохраняют влияние, но по результатам исследования РОМИР, российские клиенты кафе и ресторанов не считают такие коллаборации привлекательными. Лишь 5% участников исследования отметили, что специальные акции с блогерами или певцами действительно побуждают их к посещению заведения.

Основные выводы

Ресторанный маркетинг грядущего 2025 года подчинен законам рациональности и простоты. Эффективные стратегии строятся вокруг ощутимой пользы для клиента — будь то скидки, удобные системы лояльности или понятные и доступные блюда. Такие подходы, как слишком сложное меню или рекламные кампании в печатных СМИ, теряют свою силу. Заменяя устаревшие инструменты на более адресные и креативные подходы, рестораны получают возможность не просто привлекать новых гостей, но и укреплять лояльность постоянной аудитории.