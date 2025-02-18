Reputation Leaders 2025: торжественное награждение лидеров по управлению репутацией

30 января прошла церемония награждения премии Reputation Leaders 2025. Она отмечает бренды, которые активно работают над своим имиджем в интернете, влияя на развитие всей отрасли. Победителей определяли на основе данных аналитических компаний, а сама церемония прошла в формате торжественного вечера с живой музыкой. Команда агентства Sidorin Lab рассказала Sostav, с какой целью и как проводит Reputation Leaders.

Чем интересна премия

Reputation Leaders создавалась с целью отметить вклад брендов-лидеров, которые определяют траекторию развития отрасли управления репутацией в сети. Прежде всего, премия подсвечивает, что такая отрасль в принципе существует и набирает обороты. Крупные компании на российском рынке давно занимаются своей онлайн-репутацией и говорят об этом открыто, поэтому Sidorin Lab награждает команды брендов за их инициативы, активность и усилия.

Дарья Свистунова, генеральный директор Sidorin Lab: Одна из наших целей — собрать данные в сфере управления репутацией, на которые бренды могут равняться в дальнейшем. Мы подсветили зоны роста компаний и блоки, которые стоит проработать: например, в SMM, работе с поисковой выдачей и отзывами, PR. Теперь бренды могут выстраивать стратегию и устанавливать себе четкие KPI, чтобы в следующем году занять более высокое место в рейтинге.

В 2025 году в рейтинге выделили пять категорий: банки, автопроизводители, онлайн-кинотеатры, омниканальный ритейл и страховые компании. Победителями стали «Альфа-Банк», Toyota, «Кинопоиск», «Пятерочка», «Т-Страхование».

Аналитики Sidorin Lab оценивали популярность брендов в СМИ и соцсетях, тональность поисковой выдачи, количество и качество отзывов на рекомендательных ресурсах. Достоверность и объективность данных обеспечили партнеры премии — аналитические компании «Медиалогия» и JagaJam.

Как прошла церемония награждения

Организуя Reputation Leaders, команда Sidorin Lab стремилась создать не просто деловое мероприятие, а настоящий праздник для компаний с лучшей репутацией.

Пространство

Площадку для проведения Reputation Leaders 2025 выбирали долго и тщательно. Команда искала не просто подходящее пространство, а место, которое бы само по себе транслировало ценности премии. Решили отказаться от привычных конференц-залов, отелей или лофтов. Для мероприятия было важно, чтобы гости с первых секунд забывали о рабочей рутине и попадали в атмосферу, где деловая среда органично сочетается с торжественностью и дружеским общением. В результате выбрали ресторан в центре Москвы с закрытым форматом. Это место соответствовало главному замыслу — отражало уровень премии и было знаком репутации победителей.

Пространство ресторана разделили на несколько смысловых блоков: зону приветственного коктейля, сцену для награждения и лаундж для неформального общения. Такое зонирование позволило гостям комфортно перемещаться и переключаться между официальной частью и нетворкингом.

Оформление площадки отражало фирменный стиль компании, при этом удалось избежать перегруженности логотипами и баннерами. К интерьеру ресторана в темных тонах точечно добавили красные акценты, отсылающие к корпоративному цвету Sidorin Lab.

Акценты и атмосфера

Отличительной чертой церемонии стало живое музыкальное сопровождение. Никакой фоновой записи, гостей встречал скрипач, а затем атмосферу создавало трио из скрипки и двух виолончелей. Благодаря этому мероприятие стало более торжественным.

Гастрономическим акцентом вечера были брендированные макаруны — не только оригинальное угощение, но и символичный элемент премии, который запомнился гостям.

Награды

Команда уделила особое внимание дизайну наград. Статуэтку разработали индивидуально, отражая ценности и достижения номинантов. Так награда стала не просто символом победы для бренда, а предметом, за которым стоит большая работа его сотрудников.