Агентство Repina Branding самобрендировалось

Не секрет, что дизайн-студии и брендинговые агентства зачастую не обращают внимания на свой брендинг, обходятся одним логотипом, а уж речь о разработке брендбука для самих себя не идет в 90% случаев.
Никогда не находится времени на себя, любимых. Работа, клиенты, текущие проекты… Разработать себе фирменный стиль или запустить сайт — эти процессы растягиваются на месяцы. Тут многие коллеги по цеху глубоко вздохнут и согласятся. А в агентстве Репина Брендинг договорились не экономить на себе и отнеслись к саморебрендингу как к полноценному проекту, который нужно пройти от начала и до конца.
Развенчание культа личности
Агентство Repina Branding нескромно названо в честь его яркой основательницы. Текущее позиционирование вращалось вокруг ее имени. Клиенты привыкли обращаться с Валерией, но компания развивалась, каждый член команды заметно прокачался за последние два года, к агентству присоединилось еще больше профессионалов, и парадигма «Я» поменялась на «МЫ».
В агентстве решили получить обратную связь: все клиенты, как один, твердили о том, что оценили функциональность, понимание бизнес-процессов, отсутствие «потных дизайнерских грез» и даже полюбили за энергию и страсть, с которой ребята делают свое дело.
Через тернии к звездам
Разумеется, одних внутренних ощущений и даже отзывов со стороны недостаточно. В клиентских проектах стратеги агентства используют много методологий и инструментов, самый любимый — бренд-спринт — стратегическая сессия с ключевыми сотрудниками компании под руководством модератора, которая включает в себя набор упражнений, направленных на формирование видения будущего, продуцирование новых идей и закрепление договоренностей о ключевых пунктах идеологии компании.
В итоге 8-часового бренд-спринта члены команды Repina Branding остановились на главном качестве, которое получило столько же голосов — проводник, «свой» эксперт.
Архетип бренда
Команда выбрала архетип ученого-волшебника по классификации юнга. Деятельность агентства действительно связана с превращением, ведь бизнес — это действо на грани волшебства, и брендинг — это тоже инструмент своеобразного волшебства.
Затем команда выделила следующие качества:
- Близкий эксперт. Не витающий в облаках и не страдающий звездной болезнью. В Repina Branding не засыпают клиента набором умных непонятных англоязычных слов, чтобы казаться умнее и круче.
- Проводник. Repina Branding берет за руку и ведет сквозь дебри вариантов решений, показывая самое эффективное. По словам креаторов, в этом их волшебство — сделать сложное простым. Они не снобы. Они за реальность, но в красивой форме.
- Источник энергии. Создание основы и импульс для развития бизнеса.
Формулировка позиционирования
Предыдущая версия звучала так: «Брендинг, у которого есть имя»
Новая формулировка: «Фокусируем энергию бизнеса»
Желание воплотить идею в форму — это энергия, которая двигает предпринимателя вперед изо дня в день. В Repina Branding поняли, что та же энергия переполняет их.
Далее были сформированы критерии оценки и задачи фирменного стиля:
- отражать бизнес-подход, а не творческий порыв;
- нести заряд энергии, демонстрировать высокую активность и мотивацию;
- выражать направленность и чёткость решений;
- при всей своей серьёзности создавать эмоцию.
Переход от смысла к дизайну
Слоган разбили на понятия — энергия и фокусировка — и построили карту ассоциаций к каждому понятию.
Затем выбрали ассоциации второго и третьего уровней, которые возможно реализовать визуально.
Прежний фирменный стиль был построен на изображениях реп в разных стилях мирового искусства: конструктивизм, поп-арт, кубизм, оптическое искусство, ард-деко.
Логотип был реализован в кириллическом начертании, и команда решила создать новый логотип на латинице. Это решение было продиктовано появлением в клиентском списке иностранных компаний.
В процессе создания было несколько подходов, связанных с импульсами и частицами, игры с глубиной резкости, потоками, но все время чего-то не хватало. Получались то дизайнерские фонтанирования, то слишком научные и нуарные айдентики.
Эврика!
Когда команда немного выдохлась и Муза стала покидать, сотрудники агентства обратили внимание на картину «Жизнь маджентового квадрата», которая висела на стене в офисе, а написана была давно-давно самой Валерией.
Ведь фокусировка — это управление вниманием. А мадженовый квадрат как нельзя лучше управляет вниманием. Куда его ни поставь, он всегда фокусирует на себе внимание. И тут в мгновение ока были созданы уже разные вариации картин и примеры жизни маджентового квадрата.
Так родился стиль. Но самокритики команде Репиной не занимать. Сомнения относительно увлечения собой и собственной историей начали тревожить.
В последних концепциях дизайнеры далеко ушли от символа репы, но она не отпускала. Смотрела со старых визиток с укором.
Все задумались о пути к успеху и цели. Миллиард вариантов: прямой путь, повороты и возвращения назад, вращения, рикошеты…
Вишенка на торте
Финальная точка, когда агентство пришло к цели — это и есть реинкарнация репы!
«Точка-цель» появилась и в логотипе, но не просто так. Она имеет свою функцию и разделяет имя и сферу деятельности. Команда Repina может не только заниматься брендингом, но и делать всё то, что делают обычные люди: вдохновляться, учиться, играть…
Репа и точка получили место на визитках и фирменных презентациях.
Валерия Репина, основатель и креативный директор Repina Branding:
Обычно изменения в агентствах проходят тихо, заменяется логотип на сайте и пишется маленький пресс-релиз — вот и весь ребрендинг. Это и понятно, для себя делать сложнее всего, а недоброжелатели всегда могут закидать помидорами.
Для нас это был не просто сложный путь, это был путь переосмысления себя. Мы решили использовать самые простые формы и вложить в них смысл и свою историю. История — это и есть брендинг. Дизайн всегда служит смыслу.
Ирония заключается в том, что сам путь и стал частью нашего стиля, а финальная точка достижения цели — наша фирменная «сфокусированная» репа. В нашей новой концепции мы хотели выразить то самое, что живет внутри каждого предпринимателя и, конечно, внутри нас — воля к победе и умение не сдаваться.
В процессе возникали и казусы. Когда мы обнародовали наши концепции на VC, другое агентство сообщило, что оно тоже хочет использовать один из наших визуальных приемов.
Мы не стали обращать на это внимания, так как понимали, что дизайн вторичен, когда есть история. А она у нас была. Потом некоторые коллеги пытались присвоить себе «авторство» точки, как символа. Это даже нас насмешило. Мы понимали, что это издержки публичного ребрендинга. Сейчас могу с удовольствием заявить, что эксперимент прошел успешно, мы получили очень много внимания и, главное, понимания нашей идеи!