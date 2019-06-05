Агентство Repina Branding самобрендировалось

Не секрет, что дизайн-студии и брендинговые агентства зачастую не обращают внимания на свой брендинг, обходятся одним логотипом, а уж речь о разработке брендбука для самих себя не идет в 90% случаев.

Никогда не находится времени на себя, любимых. Работа, клиенты, текущие проекты… Разработать себе фирменный стиль или запустить сайт — эти процессы растягиваются на месяцы. Тут многие коллеги по цеху глубоко вздохнут и согласятся. А в агентстве Репина Брендинг договорились не экономить на себе и отнеслись к саморебрендингу как к полноценному проекту, который нужно пройти от начала и до конца.

Развенчание культа личности

Агентство Repina Branding нескромно названо в честь его яркой основательницы. Текущее позиционирование вращалось вокруг ее имени. Клиенты привыкли обращаться с Валерией, но компания развивалась, каждый член команды заметно прокачался за последние два года, к агентству присоединилось еще больше профессионалов, и парадигма «Я» поменялась на «МЫ».

В агентстве решили получить обратную связь: все клиенты, как один, твердили о том, что оценили функциональность, понимание бизнес-процессов, отсутствие «потных дизайнерских грез» и даже полюбили за энергию и страсть, с которой ребята делают свое дело.

Через тернии к звездам

Разумеется, одних внутренних ощущений и даже отзывов со стороны недостаточно. В клиентских проектах стратеги агентства используют много методологий и инструментов, самый любимый — бренд-спринт — стратегическая сессия с ключевыми сотрудниками компании под руководством модератора, которая включает в себя набор упражнений, направленных на формирование видения будущего, продуцирование новых идей и закрепление договоренностей о ключевых пунктах идеологии компании.

В итоге 8-часового бренд-спринта члены команды Repina Branding остановились на главном качестве, которое получило столько же голосов — проводник, «свой» эксперт.

Архетип бренда

Команда выбрала архетип ученого-волшебника по классификации юнга. Деятельность агентства действительно связана с превращением, ведь бизнес — это действо на грани волшебства, и брендинг — это тоже инструмент своеобразного волшебства.

Затем команда выделила следующие качества:

Близкий эксперт. Не витающий в облаках и не страдающий звездной болезнью. В Repina Branding не засыпают клиента набором умных непонятных англоязычных слов, чтобы казаться умнее и круче.



Проводник. Repina Branding берет за руку и ведет сквозь дебри вариантов решений, показывая самое эффективное. По словам креаторов, в этом их волшебство — сделать сложное простым. Они не снобы. Они за реальность, но в красивой форме.



Источник энергии. Создание основы и импульс для развития бизнеса.

Формулировка позиционирования

Предыдущая версия звучала так: «Брендинг, у которого есть имя»

Новая формулировка: «Фокусируем энергию бизнеса»

Желание воплотить идею в форму — это энергия, которая двигает предпринимателя вперед изо дня в день. В Repina Branding поняли, что та же энергия переполняет их.

Далее были сформированы критерии оценки и задачи фирменного стиля:

отражать бизнес-подход, а не творческий порыв;

нести заряд энергии, демонстрировать высокую активность и мотивацию;

выражать направленность и чёткость решений;

при всей своей серьёзности создавать эмоцию.

Переход от смысла к дизайну

Слоган разбили на понятия — энергия и фокусировка — и построили карту ассоциаций к каждому понятию.

Затем выбрали ассоциации второго и третьего уровней, которые возможно реализовать визуально.

Прежний фирменный стиль был построен на изображениях реп в разных стилях мирового искусства: конструктивизм, поп-арт, кубизм, оптическое искусство, ард-деко.

Логотип был реализован в кириллическом начертании, и команда решила создать новый логотип на латинице. Это решение было продиктовано появлением в клиентском списке иностранных компаний.

В процессе создания было несколько подходов, связанных с импульсами и частицами, игры с глубиной резкости, потоками, но все время чего-то не хватало. Получались то дизайнерские фонтанирования, то слишком научные и нуарные айдентики.

Эврика!

Когда команда немного выдохлась и Муза стала покидать, сотрудники агентства обратили внимание на картину «Жизнь маджентового квадрата», которая висела на стене в офисе, а написана была давно-давно самой Валерией.

Ведь фокусировка — это управление вниманием. А мадженовый квадрат как нельзя лучше управляет вниманием. Куда его ни поставь, он всегда фокусирует на себе внимание. И тут в мгновение ока были созданы уже разные вариации картин и примеры жизни маджентового квадрата.

Так родился стиль. Но самокритики команде Репиной не занимать. Сомнения относительно увлечения собой и собственной историей начали тревожить.

В последних концепциях дизайнеры далеко ушли от символа репы, но она не отпускала. Смотрела со старых визиток с укором.

Все задумались о пути к успеху и цели. Миллиард вариантов: прямой путь, повороты и возвращения назад, вращения, рикошеты…

Вишенка на торте

Финальная точка, когда агентство пришло к цели — это и есть реинкарнация репы!

«Точка-цель» появилась и в логотипе, но не просто так. Она имеет свою функцию и разделяет имя и сферу деятельности. Команда Repina может не только заниматься брендингом, но и делать всё то, что делают обычные люди: вдохновляться, учиться, играть…

Репа и точка получили место на визитках и фирменных презентациях.