Обувной интернет-магазин Rendez-Vous начал торговать овощами и фруктами

Интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous начал предлагать к основному заказу овощи и фрукты с собственной фермы. Их можно добавить к товарам при выборе службы доставки Rendez-Vous в Москве и Подмосковье. На это обратил внимание портал Shopper’s.

Включить овощи и фрукты в заказ удастся после выбора адреса и времени доставки при оформлении в мобильном приложении и до выбора интервала доставки при оформлении заказа на сайте. Для покупателей интернет-магазина доступны: репчатый лук за 70 руб./кг, яблоки двух сортов (от 150 руб./кг), картофель — 350 руб./5 кг, чеснок — 80 руб./250 г, редис четырёх видов — 160 руб./кг, капуста — 100 руб. за 1,5 кг, тыква — 300 руб. за 3 кг.

Овощи и фрукты выращивают на собственной ферме компании в Краснодарском крае, которая появилась в 2020 году. Часть угодий там отведена под сад, ещё часть территории занимают овощные культуры.

«Изначально руководство приняло решение о запуске фермы исключительно для того, чтобы обеспечивать столовую для сотрудников <…>. Цели связывать особенным смыслом овощи и обувь не было. Но когда проект оказался очень успешным мы стали думать о том, как интегрировать один проект в другой», — рассказала Shopper’s директор по связям с общественностью Rendez-Vous Марина Бицадзе.

В таком необычном сочетании компания продаёт 3 тыс. упаковок плодоовощной продукции в неделю, уточнила Бицадзе.

Как пишет портал, среди фэшн-ритейлеров немного непрофильных инвесторов. В 2017 году Bosco di Ciliegi (основной владелец московского ГУМа) начал выпускать премиальную колбасу во Владимирской области. Сейчас на маркетплейсах продаётся колбаса Salumi di Bosco от «Салюми ди реджо» (ранее — «Продукты Боско»), принадлежащей Константину Старикову (так зовут директора «Гастронома № 1» в ГУМе).