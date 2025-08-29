Sostav.ru

29.08.2025 в 17:00

Пятничный маршрут: Нолан в деталях, французский артхаус и греческий абсурд

Заправка для мозгов и души от команды Sostav

Выдалась насыщенная трудовая неделя? Давайте вместе сделаем паузу. Пятничная подборка контента на Sostav — это как разговор с другом, который знает, что вам сейчас нужно: небанальные истории, смелые идеи и звуки, которые настраивают на нужный лад. Сегодня мы разгадываем временные парадоксы Нолана, исследуем, как музыка управляет нашим мозгом, испытываем нервы на прочность французским экстримом, смеемся над абсурдом древнегреческого популизма и погружаемся в чувственный техно-трип. Откладываем дела в сторону: время для интеллектуального и эстетического удовольствия.

Роман Бедретдинов, главный редактор

YouTube-канал «Эпизоды» — разбор фильма «Довод»

Дважды я смотрел фильм Кристофера Нолана «Довод» и так и не разобрался с механикой работы созданной режиссером вселенной.

Перед тем, как посмотреть фильм в третий раз, я решил найти хороший разбор и выбрал канал «Эпизоды». Мне очень повезло: более подробного и скрупулезного разбора я еще не видел. Автор раскрывает все временные линии персонажей, объясняет внутреннюю мотивацию героев и разбирает механику работы мира, в котором все идет задом наперед.

Сразу посоветую и разбор фильма «Начало». Помимо всех вышеперечисленных элементов, здесь автор еще и разбирает на составляющие драматургию фильма. Полезно и познавательно.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

Книга «Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект» Аре Бреан и Гейр Скейе

«В самом деле, не известно ни одной культуры, в которой не было бы музыки.».

Норвежские преподаватели нейробиологии музыки Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе в книге описывают, что происходит «внутри» когда вы слушаете музыку. Ученые рассматривают это искусство с точки зрения биологии и эмоций объясняя, как на нас влияет разножанровая музыка и каким образом она может использоваться в терапии.

«Мозг знает о нас все и управляет нами, а еще он очень чутко реагирует на музыку — так, что ищет мелодии и ритмы даже в повседневном шуме». Процесс узнавания мелодий и лейтмотивов в повседневной жизни — это отдельный кайф! Как мне кажется, музыка обладает просто огромной силой воздействия на организм человека. Это оружие идеологии, мировоззрения и бизнеса, не говоря уже о бессмертных произведениях культуры, которые останутся с человечеством на века.

Никита Макаров, корреспондент

Фильм «Сырое»

В начале нулевых французский кинематограф закрепил за собой славу короля жанра ужасов, выкатив в свет плеяду максимально жутких и экстремальных фильмов, сравнить которые до сих пор особо не с чем. Однако со временем былая слава стала угасать, даже былые мэтры жанра вроде Жюльена Мори почему-то больше совсем не пытались шокировать публику, и любители острых ощущений на долгие годы остались в свободном плавании, дрейфуя между любительскими подделками разной степени трешовости (передаю привет «сербскому фильму» и «я плюю на ваши могилы»). Но все изменилось с появлением Жюлии Дюкурно, очень экстравагантной женщины, которая до киноиндустрии занималась изучением философии и греческих мифов, что, конечно же, в полной мере отразилось в ее творчестве. Ее первая же картина — «Сырое» — вновь показала всему миру, как действительно надо делать экстремальное кино.

Фильм представляет из себя метафоричную притчу, рассказывающую историю взросления и принятия себя через призму… бывшей вегетерианки, которая стала канибалом. С детства ее воспитывали в строгости, жестко ограничивая питание и не допуская никакого мяса в рацион, однако когда на обряде посвящения первокурсники ее силой заставляют попробовать кусок говядины, что-то просыпается в ее генах такое, что все это время спало, и теперь она испытывает непреодолимую жажду человеческой плоти.

Фильм является полнейшим артхаусом в лучшем смысле этого слова, отталкивающий, провокационный, он, тем не менее, является еще и сложной, запутанной головоломкой, в которой можно до бесконечности разгадывать всевозможные аллюзии и искать новые трактовки. В то же время уже осенью выходит новый фильм режиссерки, третий в ее карьере, и это снова будет артхаусный хоррор, так что сейчас, наверное, лучший момент ознакомиться с картиной, с которой она начала свой путь в кино.

Виктория Белова, корреспондент

Мультфильм от создателей «Рика и Морти» — «Крапополис»

«Крапополис» — смелое переосмысление Древней Греции на современный лад. За фасадом абсурдного и местами похабного юмора скрывается умная сатира на вечные темы: мультфильп мастерски иронизирует над дырами в механизмах демократии, исследует идеи ненасилия и ставит над обществом такие же безумные эксперименты, как и его создатели в своих предыдущих работах. Античный сеттинг здесь становится идеальной песочницей для вопросов, актуальных и сегодня: от популизма и бюрократического ада до поисков морали в хаотичном мире. При этом проект не теряет фирменного стиля своих авторов: бешеная плотность шуток, циничный сюрреализм и идеальный баланс между идиотизмом и философией.

Смело рекомендую тем, кто ищет не просто развлечения, но и интеллектуальной провокации — смеха над тем, насколько нелепо и, в то же время, неизменно устроено человеческое общество во все эпохи. Только приготовьтесь: после «Крапополиса» вы уже никогда не будете смотреть на вечерние новости и политические дебаты так же серьезно.

Олег Кирин, корреспондент

Музыкальный альбом FKA Twigs — EUSEXUA

Альбом напитанный техно, любовью и эстетикой. При первом прослушивании показалось так, так и кажется спустя семь месяцев.

Твигс всегда умела делать чувственную танцевальную музыку как бриз в жаркий день. Своим голосом певица становится новой Бьорк (не побоюсь этого сравнения), с легкостью передавая чувственность, меланхолию, а также разочарования и эйфорию ночной жизни под разнообразные биты. Сам альбом похож на клаббинг, как будто за эти 42 минуты посещаешь 11 абсолютно разных заведений.

