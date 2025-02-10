Рекламодатели увеличили инвестиции в медийные кампании на «Авито»

В 2024 году бренды нарастили инвестиции в медийные кампании на «Авито» на 114%, что связано с развитием рекомендательных алгоритмов классифайда и появлением новых рекламных форматов. Об этом сообщил старший управляющий директор «Авито AdTech» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.

Как отметил эксперт, количество крупных рекламодателей площадки выросло на 29%, а топовыми категориями по объему бюджетов стали «Недвижимость», «Финансы» и «Авто». Самыми быстрорастущими категориями в «Авито Рекламе» стали «Работа» (рост на 983% год к году), «Развлечения» (+739%), «Услуги» (+315%) и «Телеком» (+289%).

Артем подчеркнул, что развитие рекламных возможностей на «Авито» отвечает индустриальному тренду на ретейл-медиа, где ключевым фактором остаются интересы аудитории и высокое внимание к пользовательскому опыту.

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито AdTech» и «Авито Услуг»: Развитие «Авито Рекламы» — логичный шаг в нашей стратегии, который отвечает индустриальному тренду на ретейл-медиа. Многомиллионная аудитория нашей онлайн-площадки, а также понимание ее интересов и потребностей, позволяют нам обеспечивать бренды потенциальными клиентами. При этом во главу угла мы всегда ставим пользовательский опыт: рекламная нагрузка на аудиторию не увеличивается, а баннеры видят пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса.

Елизавета Сорокина, управляющий директор era ( Group4Media ): Сегодня ретейл-медиа — один из основных драйверов роста рекламного рынка. Уже сравнимый по охватам с ТВ и диджиталом e-commerce стал местом для развлечения, поиска и знакомства с новыми брендами, а время, проводимое на ретейлерах, продолжает расти, пока другие интернет-активности — соцсети, мессенджеры, игры — его теряют. В этом году мы в Group4Media прогнозируем рост рынка ретейл-медиа еще на 55% к 2024 году, благодаря двузначному росту GMV ретейлеров и расширению нишевых игроков. Инвестиции в ретейл-медиа выросли на 80% за год, что делает его более привлекательным для рекламодателей. Развиваются новые форматы рекламы и аналитики, соответствующие ожиданиям рекламодателей. Также растет популярность click-out форматов, что позволяет брендам генерировать трафик и улучшать метрики.

В январе «Авито» запустил новый рекламный формат для продавцов — «Реклама профиля». Он позволяет размещать баннеры на главной странице платформы. При нажатии на такой баннер пользователь попадает в профиль селлера.